Меню
Общество
RU / SE
В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
25.09.2022 20:44

Российские власти заявили, что альтернативная гражданская служба при мобилизации невозможна

У россиян не получится воспользоваться конституционным правом на альтернативную гражданскую службу, чтобы избежать отправки на фронт в рамках «частичной мобилизации»

Российские власти заявили, что альтернативная гражданская служба при мобилизации невозможна

У россиян не получится воспользоваться конституционным правом на альтернативную гражданскую службу, чтобы избежать отправки на фронт в рамках «частичной мобилизации». Об этом рассказали на портале «Объясняем.рф».

«Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», — говорится в сообщении. Разъяснений не приводится.

Юристы среди прочего советовали россиянам просить альтернативную гражданскую службу, чтобы избежать мобилизации.

Накануне президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы:

Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от трех до десяти лет лишения свободы).

Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

Также закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта, «повлекший тяжкие последствия».

За насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Материалы по теме
В СПЧ предложили увеличить призывной возраст для натурализованных иностранцев до 50 лет
В Минобороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора»
Европа разворачивает маршруты
Сейчас на главной
Греция сократила импорт российского газа за счет других производителей
греция
Греция сократила импорт российского газа за счет других производителей
Греция сократила импорт российского газа более чем наполовину в этом году благодаря увеличению поставок от других производителей на свой единственный терминал сжиженного природного газа под Афинами
В СПЧ предложили увеличить призывной возраст для натурализованных иностранцев до 50 лет
СПЧ
В СПЧ предложили увеличить призывной возраст для натурализованных иностранцев до 50 лет
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что для получивших гражданство РФ иностранцев необходимо увеличить призывной возраст до 45–50 лет
Американский миллиардер предложил упростить иммиграцию россиянам для борьбы с инфляцией в США
Билл Акман заявил, что для талантливых россиян необходимо упростить иммиграцию в США. По его мнению, это поможет правительству бороться с инфляцией
Отторжение Орбана
Венгрия
Отторжение Орбана
За последние недели в отношениях между Венгрией и ЕС произошли исторические изменения. Все началось с принятой Европейским Парламентом резолюции, которая гласит, что среди 27 членов ЕС есть одна страна, которая больше не является демократией. ЕП считает, что политический режим в ней — это «электоральная автократия»
В Минобороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора»
мобилизация
В Минобороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора»
МО России провело общее собрание в Третьем доме Министерства обороны, расположенном на Фрунзенской набережной, и отчитало военкоматы за привлечение к мобилизации «всех без разбора»
В России зафиксировали максимум смертей от COVID-19 за сутки с мая
COVID-19
В России зафиксировали максимум смертей от COVID-19 за сутки с мая
В России зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с 12 мая — за сутки в России скончались 111 человек с коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки также выявили 51 269 случаев COVID-19 и госпитализировали 3528 человек
ЕАЭС сохранила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €1000
ЕАЭС
ЕАЭС сохранила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €1000
Евразийская экономическая комиссия сохранила порог беспошлинного ввоза физлицами онлайн-покупок на €1000. Решение будет действовать до 1 апреля 2023 года. До марта ограничение составляло €200
Общество
Европа разворачивает маршруты
Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею выдавать визы россиянам, избегающим мобилизации. Предполагается, что такие граждане получат разрешения на въезд по гуманитарным причинам. Евросоюз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов
Эстония присоединилась к иску Украины против России о геноциде
Эстония
Эстония присоединилась к иску Украины против России о геноциде
Эстония решила воспользоваться положениями статьи 63 Конвенции о предотвращении геноцида и присоединиться к иску Украины против России, поданного в Международном суде ООН
Стратегический просчет
война в украине
Стратегический просчет
По версии журналистов международных СМИ, между военным руководством ВС РФ и президентом Путиным возникли разногласия по поводу стратегии в Херсонской области. Ценой этому может стать поражение российской армии на юге Украины
Кадыров считает, что 50% российских силовиков «снесут любую западную армию»
мобилизация
Кадыров считает, что 50% российских силовиков «снесут любую западную армию»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, даже исключив резервистов, в стране остается «колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием»
Глава Евросовета поддержал выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам
Евросоюз должен впустить граждан России, уклоняющихся от мобилизации, считает глава Евросовета Шарль Мишель. По его мнению, ЕС нужно «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их»
Австралия призвала Китай оказать давление на Россию для прекращения военных действий на Украине
Австралия
Австралия призвала Китай оказать давление на Россию для прекращения военных действий на Украине
Глава МИД Австралии Пенни Вонг призвала Китай использовать свой уровень взаимоотношений с Россией и оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот прекратил военные действия на Украине
МВД предложило признать спортивную добавку сильнодействующим веществом
МВД России
МВД предложило признать спортивную добавку сильнодействующим веществом
МВД России предложило внести еще 12 анаболиков в список сильнодействующих веществ. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов
Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом Белоруссии
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть главой государства, но не видит гарантий, что новые люди смогут «удержать власть»
Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников
Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников
Армения и Азербайджан перенесли бои в Нью-Йорк
нагорный карабах
Армения и Азербайджан перенесли бои в Нью-Йорк
Генеральная ассамблея ООН стала среди прочего местом обсуждения не только российско-украинского, но и армяно-азербайджанского противостояния. На неделю высокого уровня в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН прилетели премьер Армении Никол Пашинян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов
Матч Кубка России под угрозой срыва из-за мобилизации футболистов
мобилизация
Матч Кубка России под угрозой срыва из-за мобилизации футболистов
Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант сообщил, что три игрока его команды попали в списки мобилизации. «СтавропольАгроСоюз» должен встретиться с «Нефтехимиком» в матче 1/32 финала Кубка России