Российские власти заявили, что альтернативная гражданская служба при мобилизации невозможна
У россиян не получится воспользоваться конституционным правом на альтернативную гражданскую службу, чтобы избежать отправки на фронт в рамках «частичной мобилизации»
У россиян не получится воспользоваться конституционным правом на альтернативную гражданскую службу, чтобы избежать отправки на фронт в рамках «частичной мобилизации». Об этом рассказали на портале «Объясняем.рф».
«Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», — говорится в сообщении. Разъяснений не приводится.
Юристы среди прочего советовали россиянам просить альтернативную гражданскую службу, чтобы избежать мобилизации.
Накануне президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы:
Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от трех до десяти лет лишения свободы).
Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.
Также закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта, «повлекший тяжкие последствия».
За насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет.