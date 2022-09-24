В России зафиксировали максимум смертей от COVID-19 за сутки с мая
В России зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с 12 мая — за сутки в России скончались 111 человек с коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки также выявили 51 269 случаев COVID-19 и госпитализировали 3528 человек
В России зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с 12 мая — за сутки в России скончались 111 человек с коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки также выявили 51 269 случаев COVID-19 и госпитализировали 3528 человек
В России за сутки от коронавируса скончались 111 пациентов — это максимум с 12 мая, когда умерли столько же пациентов, следует из данных оперативного штаба. Всего в России за сутки выявили 51 269 случаев COVID-19 и госпитализировали 3528 человек.
Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе. В целом число госпитализированных с COVID-19 за сутки находится на мартовском уровне.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 746 163 случая заражения коронавирусом, 386 662 умерших от COVID-19 и 19 710 599 выздоровевших.
Статистика оперативного штаба заметно меньше, чем данные Росстата: ведомство объясняло эту разницу отличающимися методами сбора данных.
Рост заболеваемости заметен, но вряд ли новая волна будет тяжелее предыдущих, писал в августе Forbes по итогам опроса медицинских работников, который провел сервис дистанционного медицинского образования Vrachu.ru. В прошлую крупную волну число выявленных за день случаев коронавируса поднялось до максимума за все время эпидемии: 11 февраля было выявлено 203 949 случаев заражения за сутки. Это объяснялось распространением нового штамма «омикрон», которым люди чаще заражались, но он реже приводил к серьезным последствиям и смертям.