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24.09.2022 13:53

МВД предложило признать спортивную добавку сильнодействующим веществом

МВД России предложило внести еще 12 анаболиков в список сильнодействующих веществ. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов

МВД предложило признать спортивную добавку сильнодействующим веществом

МВД России предложило внести еще 12 анаболиков в список сильнодействующих веществ. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, в перечень может попасть вещество HGH Frag 176-191 — пептид, стимулирующий сжигание жира.

В МВД заявили, что это вещество активно пропагандируется и используется в спортивной среде для увеличения расхода энергии и ускорения снижения жировой ткани в организме. Как утверждает ведомство, при превышении допустимой дозировки HGH Frag 176-191 «может нанести существенный вред жизни и здоровью потребителя».

Также предлагается включить в список сильнодействующих веществ: атаместан, андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион, тестолактон (запрещен Всемирным антидопинговым агентством, WADA), трендион, форместан (запрещен WADA), хлорметиландростендиол. Кроме того, в перечень хотят внести психостимуляторы ареколин, ДМБА (запрещен к обороту в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Бразилии, также запрещен WADA), октодрин, 2-фенилпропан-1-амин.

В МВД назвали допинг «одной из основных проблем современного мирового спорта», что «подрывает доверие к соревновательному процессу и честному соперничеству, а также наносит ущерб здоровью спортсменов». «Криминальный бизнес по изготовлению и торговле сильнодействующими веществами прочно интегрировался в преступную среду. Одними из востребованных и пользующихся спросом на черном рынке СДВ являются анаболические стероиды, а также психостимуляторы, содержащиеся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах, производящихся под различными брендами как за рубежом, так и в РФ»,— уточнили в ведомстве.

С 23 мая в России был расширен список сильнодействующих веществ, за сбыт которых положено уголовное наказание. В перечень внесли десять позиций, в том числе гормон роста соматотропин, пагоклон, овандротон. Оборот этих веществ наказуем по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), максимальное наказание — восемь лет лишения свободы.

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