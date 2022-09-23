Из-за обстрелов приграничный городской округ Белгородской области переводит все школы на дистанционное обучение
В граничащем с Украиной Шебекинском городском округе Белгородской области с понедельника, 26 сентября, все образовательные учреждения начинают работу в дистанционном формате
В граничащем с Украиной Шебекинском городском округе Белгородской области с понедельника, 26 сентября, все образовательные учреждения начинают работу в дистанционном формате.
Как сообщают городские власти, в рамках дистанционного обучения каждая общеобразовательная организация определяет формат работы самостоятельно. В детских садах будут работать дежурные группы.
Неделю назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе на дистант переведены школы в 10-километровой зоне, за исключением города Шебекино. Также на такой режим перевели школы в 15-километровой зоне вдоль границы в Валуйском городском округе.
Решение о расширении зоны дистанционной работы школ связано с участившимися обстрелами территорий Белгородской области со стороны Украины. Например, сегодня в Шебекинском горокруге от падения снарядов пострадало пять домов и три машины. Вчера в селе Двулучное Валуйского горокруга был полностью уничтожен дом. С апреля на территории Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.