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Бизнес
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
19 сентября 2022, 12:08

Российским автодилерам грозят банкротства из-за дефицита запчастей

Ассоциация европейского бизнеса в начале сентября направила в Минпромторг и Роспотребнадзор письмо с просьбой ввести мораторий на применение к дилерам и автоконцернам жестких санкций за несоблюдения сроков гарантийного ремонта

Российским автодилерам грозят банкротства из-за дефицита запчастей

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в которую входят крупнейшие европейские, а также японские, корейские и американские автоконцерны, работающие в России, в начале сентября направила в Минпромторг и Роспотребнадзор письмо с просьбой ввести мораторий на применение к дилерам и автоконцернам жестких санкций за несоблюдения сроков гарантийного ремонта, пишет издание «The Moscow Times». Иначе они могут обанкротиться из-за исков от потребителей, указывает ассоциация.

Это не пустая угроза. Крупные российские дилерские холдинги уже отказали сотням клиентов в сложном ремонте их автомобилей — замене двигателей и т.  д., и сейчас в судах рассматриваются несколько десятков исков по таким отказам, признаются дилеры. Из-за дефицита запчастей в России не могут отремонтировать многие тысячи автомобилей.

Если в автомобиле обнаружен недостаток, не устраняемый за 45 дней, закон «О защите прав потребителей» дает покупателю право расторгнуть договор купли-продажи, заменить товар или уменьшить цену. Кроме того, за каждый день просрочки ремонта начисляется пеня в 1% от стоимости товара, или 365% годовых.

Например, в случае годовой задержки ремонта автомобиля стоимостью 3,5 млн руб. неустойка составит 6,4 млн руб., а с учетом штрафа - 10,5 млн руб.
Такие же штрафы начисляются, если автомобиль находится на ремонте большее 30 дней в каждом гарантийном году.

С марта в России острый дефицит запчастей, прежде всего для дорогих автомобилей — ЕС запретил импорт машин дороже 50 000 евро, комплектующих и расходных материалов к ним. Это фактически означает полный мораторий на ввоз запасных деталей для многих марок, объясняют дилеры. «Если одна и та же деталь подходит для автомобиля стоимостью 30 000 евро и 50 000 евро, как поступить производитель? Откажется продавать», – объясняет общую проблему один из них. Поэтому детали для кузовного ремонта, стекла и многое другое для BMW, Land Rover, Audi и других приходится завозить в Россию буквально в багаже — а это очень небольшие объемы. «Пропускная способность нашего канала поставок по всем европейским запчастям сейчас – три багажника легкового универсала в неделю», – приводит пример директор крупной сети станций технического обслуживания.

В итоге, например, к августу 10% клиентов компании «Ренессанс-страхование» вообще не смогли отремонтировать автомобиль по КАСКО и взяли денежную выплату по калькуляции, рассказывал на на конференции аналитического агентства «Автостат» вице-президент страховой компании Сергей Кожевников.

«Это показывает на достаточно большом портфеле, какое количество автомобилей мы не можем отремонтировать нигде в России, вернее, их владельцы не готовы ждать запчастей для ремонта неизвестно сколько времени», - объяснял Кожевников. В начале года доля получателей денежных выплат была меньше 1% от числа страховых случаев. В этих условиях компании пришлось самой озаботиться поиском запчастей.

Крупные российские дилерские холдинги уже отказали сотням клиентов в сложном ремонте их автомобилей — замене двигателей и т.  д., и сейчас в судах рассматриваются несколько десятков исков по таким отказам, признаются дилеры. Помимо отсутствия запчастей, ремонту мешает еще и то, что многие автоконцерны, ушедшие из России или заморозившие свою работу здесь, например, американский концерн GM, импортировавший в страну дорогие модели Cadillac и Chevrole, фактически отказались выполнять гарантийные обязательства. Дилеры объясняют, что не готовы брать на себя многомиллионные расходы по ремонту. 

Другие автоконцерны, например VW Group (Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati) препятствует импорту запчастей даже для недорогих моделей, жалуются дилеры. В нашем автопарке пять Skoda Octavia последнего поколения, попавшие в серьезные ДТП весной и летом, до сих пор не отремонтированы — вообще нет запчастей для кузовного ремонта, рассказывает владелец одной из московских курьерских служб. 

Минпромторг еще рассматривает обращение, а в Роспотребнадзоре сообщили «Коммерсанту», что считают просьбы АЕБ неприемлемыми, потому что их реализацию приведет к «массовому отказу от ремонтов транспортных средств, снижению качества клиентского сервиса и непрогнозируемому затягиванию сроков ремонта».

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