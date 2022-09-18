В России может возникнуть дефицит зимнего дизеля
В этом году в России может возникнуть дефицит зимнего, морозоустойчивого дизеля, сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, в России всегда не хватало зимнего дизеля
В этом году в России может возникнуть дефицит зимнего, морозоустойчивого дизеля, сообщил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его словам, в России всегда не хватало зимнего дизеля, но его заменяли другие виды топлива, которые в этом году почти все уходят на экспорт.
«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности. Раньше помогали так называемые средние дистилляты, или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке — они все уходят на экспорт», — сказал Евгений Аркуша в интервью радио Sputnik.
По его словам, российские производители продолжают экспорт зимнего дизеля в больших объемах. «Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что в общем-то ненормально», — сказал он. Господин Аркуша считает, что предотвратить дефицит зимнего дизеля можно с помощью закупок этого топлива в Белоруссии. Он добавил, что власти уже обсуждают этот вопрос.
Ранее стало известно, что Россия может увеличить импорт белорусского топлива,. Подобную инициативу обсуждают в Минэнерго и Минфине России. По словам источников, Россия намерена расшить поставки на фоне проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения Россией военных действий в этой стране.