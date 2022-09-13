Подмосковных учителей попросили скинуться на «трусы и носки» для воюющих в Украине российских военнослужащих
Учителя должны перечислить деньги в некий фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Чем занимается этот фонд и на что пойдут деньги, пока неизвестно
Подмосковных учителей попросили пожертвовать часть зарплаты для воюющих в Украине российских солдат. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на слова педагога одной из школ Подольска.
Учителя должны перечислить деньги в некий фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Чем занимается этот фонд и на что пойдут деньги, пока неизвестно.
«В первые дни сентября на собрании учителей нам объявили, что мы должны добровольно перечислить по 3 тысячи рублей в поддержку российской армии, мол, у них там [на фронте] нет трусов и носков. Было видно, что директриса, когда говорила об этом, чувствовала себя неловко. Она сказала, что вынуждена это говорить и понимает нашу озабоченность, но и мы должны понять ситуацию: „Это же наши граждане, наши солдаты“», — рассказал преподаватель.
Он добавил, что добровольно пожертвовать деньги согласилась только половина коллектива. Какие суммы они готовы перечислить, педагог не знает.
Как отмечают «Важные истории», в бланках, которые должны заполнить учителя, указано, что пожертвование будет перечислено в фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска», созданный в 2012 году. Призыв отправить деньги в фонд появился и на сайте администрации города.
«Приглашаю каждого принять участие, тем самым приблизив нашу общую победу», — обратился к жителям глава Подольска Дмитрий Жариков.
Судя по данным ЕГРЮЛ, отмечает издание, изначально учредителями фонда были три человека: Дмитрий Николаев, Виктор Николаев и Алексей Никулин. Никулин — депутат городского совета Подольска от «Единой России», а также директор частного лицея «Парус». Президентом фонда в реестре юридических лиц указан Дмитрий Николаев. Он же создал группу фонда в соцсети «ВКонтакте», где, кроме него, еще три подписчика (двое из них — удаленные администрацией ВК профили) и нет ни одной публикации или какой-либо информации о фонде.
Судя по открытым источникам, отмечают «Важные истории», Дмитрий Николаев занимается организацией мероприятий и концертов. У Николаева есть ИП, основной род занятий которого — «деятельность в области исполнительских искусств».
В мае президент Владимир Путин поручил регионам поддержать воюющих в Украине солдат и их семьи.
«Хочу выразить надежду, что вне зависимости от мер, которые предпринимает государство, и на региональном уровне вы будете окружать семьи наших ребят вниманием, заботой и сделаете все для того, чтобы их поддержать», — сказал Путин.
Правительство РФ выплачивает дополнительные средства семьям российских военных, погибших на Украине. Так, семьи получат дополнительно по 5 млн рублей. Помимо этого, все члены семьи погибшего будут получать ежемесячную компенсацию.