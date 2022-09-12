Основной производитель танков в России переведен на круглосуточную работу
Сотрудников сборочного цеха «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле перевели на круглосуточный режим работы. Изменение графика работы объяснили «производственной необходимостью
Сразу после разгрома российской армии под Харьковом сотрудников сборочного цеха «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле перевели на круглосуточный режим работы, пишет «The Moscow Times». Изменение графика работы объяснили «производственной необходимостью» и приурочили его ко Дню танкиста 11 сентября.
«Перед предприятием поставлена задача – в разы увеличить выпуск боевых машин. Поэтому в цех дополнительно принимают людей. Новичков обучают уже непосредственно на местах под руководством опытных высококлассных специалистов», – приводит слова представителя завода URA.RU.
Речь идет о 12-часовом рабочем дне и 8-часовой смене в субботу для работников механосборочного, металлургического и вагоносборочного производств, уточняет Tagilcity.ru. Сверхурочные часы, как и работу в выходной, руководство «Уралвагонзавода» пообещало оплачивать в двойном размере.
При этом в отпуск сотрудникам уходить запретили. «Сказали: «Работайте, ничего не знаем», – объяснил заводчанин позицию руководства. Также предприятие перебрасывает на механосборочное производство, где собираются танки, работников с других подразделений и в ускоренном порядке переобучает их.
«Уралвагонзавод» – единственный производитель современных танков в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал на предприятие 13 августа и обсудил с руководством соблюдение графика оборонного заказа.
По данным аналитического проекта Oryx, Россия в ходе войны с Украиной потеряла как минимум 5800 единиц военной техники. Из них 3668 единиц было уничтожено, 136 повреждено, 303 брошено и 1693 захвачено.
Украина начала контрнаступление на юге и северо-востоке страны, добившись наибольших результатов в Харьковской области. На 11 сентября Вооруженным силам Украины удалось освободить от российской оккупации более 3 тыс. квадратных километров территории, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В ходе контрнаступления, которое началось 5 сентября, украинские силы отвоевали три крупных города Харьковской области – Балаклею, Купянск и Изюм. Российские силы, оставляя занятые позиции, бросили десятки единиц техники, преимущественно на гусеничном ходу.