На следующий день после открытия колесо обозрения «Солнце Москвы» прекратило свою работу
В пресс-службе аттракциона сообщили, что оно работает в «ограниченном режиме», чтобы исключить «массового наплыва посетителей»
По информации различных медийных источникв, колесо обозрения «Солнце Москвы» сейчас не работает. В пресс-службе аттракциона сообщили, что оно работает в «ограниченном режиме», чтобы исключить «массового наплыва посетителей». Колесо обозрения открыл президент России Владимир Путин вечером 10 сентября.
«Колесо обозрения «Солнце Москвы» возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что эта мера, «которая полностью исключает массовый наплыв посетителей, способствует более комфортному и безопасному приему гостей». Администрация «Солнце Москвы» предлагает посетителям сдать билеты на даты с 11 по 25 сентября или обменять их на мерч аттракциона.
Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва», после открытия 10 сентября колесо обозрения работало с неполадками. Москвичи сообщали, что аттракцион прекращал движение, из-за чего посетители застревали на высоте 140 м.
«Солнцы Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе. Вчера, 10 сентября, в торжественной церемонии открытии аттракциона принял участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Они подключились к церемонии открытия по видеосвязи.