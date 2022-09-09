Российские банки обязали с 1 октября раскрывать условия вкладов в виде таблицы
Центробанк РФ сообщил, что банки с 1 октября будут обязаны раскрывать условия вкладов понятно — в виде таблицы. Указание, которое устанавливает для банков форму такой таблицы, зарегистрировал Минюст
Центробанк РФ сообщил, что банки с 1 октября будут обязаны раскрывать условия вкладов понятно — в виде таблицы. Указание, которое устанавливает для банков форму такой таблицы, зарегистрировал Минюст. Ранее ЦБ рекомендовал раскрывать информацию о дебетовых картах по схожему шаблону.
«При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег», — сказано на сайте ЦБ.
Регулятор напомнил, что закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию россиян об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля. ЦБ дал участникам рынка три месяца для доработки IT-систем в соответствии с новым регулированием.
Норма, согласно которой банки должны указывать основные условия вклада в таблице на первой странице договора, должна была вступить в силу 3 июля. Согласно нововведению, банки также обязаны информировать клиентов о значении минимальной гарантированной ставки по вкладу. Заключить договор вклада в электронной форме можно только после ознакомления клиента с таблицей условий и значением минимальной гарантированной ставки. В мае в ЦБ решили, что норма вступит в силу на квартал позже.