Россияне хранят в банках Грузии более $640 млн
Вклады россиян, размещенные в коммерческих банках Грузии, по состоянию на август 2022 года составляют 1,88 млрд лари. Об этом сообщает грузинская неправительственная организация «Институт развития свободы информации»
Вклады россиян, размещенные в коммерческих банках Грузии, по состоянию на август 2022 года составляют 1,88 млрд лари (около $643 млн, или 40 млрд руб.). Об этом сообщает грузинская неправительственная организация «Институт развития свободы информации» (IDFA) со ссылкой на Национальный банк Грузии. После начала военной операции России на Украине по конец августа 45 439 российских граждан открыли счета в грузинских банках.
Из отчета следует, что по состоянию на август текущего года сумма средств, размещенных гражданами России в коммерческих банках Грузии, выросла примерно на 170%, а количество россиян, имеющих активные счета в грузинских банках, превысило 60 тыс. человек.
По информации IDFI, оборот российского рубля в Грузии увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — во втором квартале 2022 года обменные пункты купили 949,8 млн руб. и продали 929,4 млн руб.
После начала военной операции на Украине число въехавших в Грузию российских граждан резко увеличилось. По данным МВД Грузии, с 24 февраля по 1 августа 49 505 граждан РФ, приехав в закавказскую республику, остались там, то есть не пересекали ее границу, либо направляясь обратно в Россию, либо в направлении третьих стран.
После объявления в России частичной мобилизации на пограничном контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс-Казбеги» выстроилась многокилометровая очередь из россиян, желающих попасть в Грузию.