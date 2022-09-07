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Общество
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07 сентября 2022, 17:47

Патриарх Кирилл убедил Путина заблокировать закон о запрете побоев в семьях

Патриарх Кирилл лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой заблокировать закон о борьбе с домашним насилием. Законопроект поддерживала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Патриарх Кирилл убедил Путина заблокировать закон о запрете побоев в семьях

Патриарх Кирилл лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой заблокировать закон о борьбе с домашним насилием. Законопроект поддерживала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, но после обращения патриарха к президенту она сняла его с обсуждения, пишет издание «Верстка» со ссылкой на источники.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия разрабатывали три рабочих группы в нижней и верхней палатах парламента. Также работа велась в президентском Совете по правам человека. Среди тех, кто трудился над документом, были депутаты Оксана Пушкина и Василина Кулиева, сенатор Галина Карелова, представители Следственного комитета, судьи Конституционного суда и общественные деятели.

Инициативу продвигала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а заказанный властями опрос ВЦИОМ показал, что россияне поддерживают принятие закона, который введет ответственность за домашнее насилие. Однако против такого закона неожиданно выступили «все консервативные патриархальные круги», в том числе «православный миллиардер» Константин Малофеев, патриарх Кирилл и митрополит Тихон Шевкунов, которого называют духовником президента.

«Если мы закон принимаем, ломается их многовековая конструкция. Мужское государство не хочет терять свою силу и свои рычаги давления на нас, женщин», — сказала одна из авторов законопроекта депутат Оксана Пушкина.

После обращения патриарха к Путину к процессу «подключились патриархальные медиа с Малофеевым и их критикой, [началась] активная работа с соцсетями», говорит источник «Верстки». По его словам, принятие закона было «опасно для РПЦ», так как за ним последовали бы другие законы, в том числе о гендерном равенстве и равном распределении домашнего труда.

В итоге Кремль решил заблокировать законопроект — до рассмотрения Госдумы он так и не дошел. По состоянию на конец августа 2022 года готовый документ без перспектив принятия лежит в Совете Федерации, сказала Пушкина.

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