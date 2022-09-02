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Россия
Россиян будут «лечить гвоздями»
Санкт-Петербург
02 сентября 2022, 02:05

Бойцов для «губернаторского батальона» власти Петербурга ищут среди бездомных

В петербургскую организацию «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, на днях пришёл чиновник из администрации Фрунзенского района города

Бойцов для «губернаторского батальона» власти Петербурга ищут среди бездомных

В петербургскую организацию «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, на днях пришёл чиновник из администрации Фрунзенского района города, пишет телеграм-канал «Ротонда» со ссылкой на источник в НКО. 

«Предлагал разложить листовки о том, что зовут людей на службу по контракту. Дежурный раскладывать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришёл», — сказал собеседник издания.

В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили. Там пояснили, что главная цель — донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно. Там, правда, подчеркнули, что это личная инициатива чиновников, такого распоряжения руководство района не отдавало. 

Прочёсывать город в поисках добровольцев, которые захотят заключить контракт на участие в боевых действиях в Украине, власти Петербурга начали в конце июля. Тогда в городе создали три «именных батальона». Разнарядку искать людей, которые захотят в эти батальоны вступить, в августе получили от чиновников муниципальные депутаты и руководители предприятий. 

Судя по всему, нужное число людей пока не набрали. Несмотря на условия: кроме обычной зарплаты, участникам «именных батальонов» обещают сразу выплатить по 300 тысяч рублей из городского бюджета. В группе Минобороны, посвящённой набору добровольцев, недавно написали, что рассмотрят и тех, кого в прошлом уволили из армии из-за нарушения условий контракта. А ещё объявлять о наборе контрактников стали и в аудиорекламе, которая звучит в петербургском метро.

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