По делу о госизмене арестован третий новосибирский ученый - глава института РАН
Директор Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене
Директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене, заявил научный руководитель института Василий Фомин.
Третий арест
Шиплюк - заведующий лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии» ИТПМ, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Как сказано в описании на сайте ИТПМ, он крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.
Накануне в институте прошли обыски, сообщало издание «Родные берега». По его данным, они были связаны с делом еще одного новосибирского ученого, обвиненного в госизмене, - главного научного сотрудника ИТПМ Анатолия Маслова.
«В институте проходили оперативные мероприятия, - сказал Фомин ТАСС в пятницу. - Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову - госизмена».
Как и Маслова, Шиплюка отправили в московское СИЗО «Лефортово», сообщил научный руководитель института.
В то же время замдиректора ИПТМ по науке Андрей Сидоренко заявил Интерфаксу, что, по его мнению, арест директора института не связан с уголовным делом Маслова.
Второй арест
Маслова арестовали 2 июля, рассказывал ТАСС источник, близкий к следствию. Он подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной, говорил собеседник агентства, уточняя, что речь идет о данных, связанных с гиперзвуком.
26 июля на сайте ИТПМ было опубликовано открытое письмо в его поддержку, подписанное 437 учеными, из которых 160 - кандидаты наук и 120 - доктора наук.
Маслов стал вторым новосибирским ученым, арестованным по делу о госизмене в июле.
Первый арест
30 июня Советский суд Новосибирска отправил в СИЗО заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. У него была четвертая стадия рака. 54-летнего физика этапировали в Москву, где тот через два дня умер в больнице, куда его доставили из СИЗО «Лефортово».
Сын Колкера говорил, что его отца обвинили в передаче секретных данных Китаю, а причиной могли стать лекции, прочитанные на научно-техническом семинаре в 2018 году.
Колкер-младший утверждал, что все доклады отца на международных конференциях проверяли на отсутствие гостайны. Новосибирский областной суд уже после смерти ученого признал заключение его под стражу законным.