«Альянс учителей» призвал бойкотировать патриотические уроки, на которых школьникам будут рассказывать о «подвигах» российской армии в Украине
Движение «Мягкая сила» и «Альянс учителей» опубликовали открытое письмо с призывом к родителям школьников «не отпускать детей на уроки пропаганды» и к педагогам — бойкотировать занятия
Движение «Мягкая сила» и «Альянс учителей» опубликовали открытое письмо с призывом к родителям школьников «не отпускать детей на уроки пропаганды» и к педагогам — бойкотировать занятия.
Авторы письма советуют родителям приводить ребенка ко второму уроку по понедельникам, после проведения патриотических занятий, а также объединяться, чтобы вместе писать обращения директору школы «о нежелании посещать внеклассные пропагандистские занятия». Кроме того, они могут отправить в Минпросвещения требование перенести «Разговоры о важном» на последний урок по пятницам, чтобы дети имели возможность его пропускать.
Учителям рекомендуют отказываться от проведения таких уроков, писать обращения в Минпросвещения или проводить занятия с пользой для детей: учить иx думать и дискутировать без назидания. Педагоги также могут обратиться к «Мягкой силе» и «Альянсу учителей», если на них давит руководство.
С 5 сентября Минпросвещения запускает по всей стране цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Авторы открытого письма напоминают, что по закону любая пропаганда в школах запрещена. Они утверждают, что методички министерства носят рекомендательный характер, но директора школ «из страха перед начальством» внушают родителям, что такие занятия — обязательны. «Однако мы заявляем: вы не обязаны отпускать своиx детей на эти занятия», — написано в открытом письме.