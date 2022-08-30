Обвинение запросило 24 года колонии журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене
В суде прошли прения по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, в ходе которых прокурор запросил Сафронову 24 года колонии
В суде прошли прения по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, в ходе которых прокурор запросил Сафронову 24 года колонии.
Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Его обвиняют в передаче секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также о российской военной кампании в Сирии чешскому гражданину Мартину Ларишу и немецкому политологу Дмитрию (Демури) Воронину — также впоследствии задержанному.
При этом у Сафронова, работавшего журналистом до мая 2020 года, не было допуска к гостайне. Из обвинительного заключения, опубликованного накануне изданием «Проект», следует, что обвинение против Сафронова строится на показаниях полутора десятков свидетелей, большинство которых также не имеют отношения к гостайне, и на показаниях чиновников Минобороны и сотрудника ФСБ под псевдонимом.
Кроме того, опрошенные следствием свидетели обвинения утверждают, что не передавали Сафронову секретных сведений, а почти всю переданную Сафроновым информацию, которую следствие считает «гостайной», журналисты «Проекта» нашли в открытых источниках.
Сафронов и его защитники просили о приобщении этого расследования к материалам дела, но суд им отказал.
Приговор Сафронову суд может огласить уже на этой неделе или в начале следующей, считает адвокат журналиста Дмитрий Катчев.