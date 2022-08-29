Меню
Общество
Эстония демонтирует все советские памятники
29 августа 2022, 15:41

Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене из-за сведений из открытых источников и показаний свидетелей, не имевших доступа к гостайне

Обвинение по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» строится на показаниях полутора десятков свидетелей, среди которых несколько журналистов, не имевших отношения к гостайне

Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене из-за сведений из открытых источников и показаний свидетелей, не имевших доступа к гостайне

Обвинение по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова строится на показаниях полутора десятков свидетелей, среди которых несколько журналистов, не имевших отношения к гостайне, чиновники Минобороны и сотрудник ФСБ под псевдонимом, следует из обвинительного заключения, опубликованного изданием «Проект». Кроме того, почти вся переданная Сафроновым информация, которую следствие считает «гостайной», есть в открытых источниках, выяснил «Проект».

Обвинение вменяет Сафронову два основных эпизода — передачу информации чешскому гражданину Мартину Ларишу, которого следствие называет представителем разведки Чехии, и передачу секретных сведений о деятельности ВС РФ в Сирии разведке Германии и Цюрихскому университету Швейцарии, которую Сафронов осуществлял, по версии следствия, совместно с немецким политологом Дмитрием (Демури) Ворониным.

Следствие, как пишет «Проект», нашло «гостайну» в семи файлах, шесть из которых Сафронов отправил Ларишу и один — Воронину. Сопоставив информацию из этих файлов с открытыми источниками, «Проект» обнаружил в шести из них полное совпадение и еще в одном — очень близкое.

Однако привлеченные обвинением эксперты Генштаба и ФСБ установили, что собранная журналистом информация «соответствовала первоочередным устремлениям разведок США, НАТО и Чешской республики» и добыта Сафроновым «путем выведывания» и «под прикрытием журналистской деятельности».

При этом все свидетели обвинения утверждают, что не рассказывали журналисту ничего секретного. Бывший глава управления вооружений Минобороны Олег Фролов заявил, что Сафронов мог добыть секретные сведения, так как он «очень коммуникабельный и талантливый».

Среди других свидетелей, чьи показания вошли в обвинительное заключение Сафронова, — бывшая журналистка Znak.com, а затем Russia Today, член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова. Следователи ознакомили ее с перепиской Сафронова с Ларишем, и Винокурова, не являющаяся экспертом по гостайне и военной тематике, заявила, что вопросы в письмах «допускают раскрытие» гостайны.

Дождь попытался связаться с Винокуровой, но она не ответила на запрос телеканала. Позже она написала в своем телеграм-канале, что находится под подпиской о неразглашении, никаких обвинительных показаний не давала, а свое «отношение к делу» сформулировала в вопросе к президенту.

Воронин, которого задержали в феврале 2021 года и обвинили в госизмене, сначала пошел на сделку со следствием и дал показания против Сафронова, но позже признался, что оговорил журналиста.

Материалы по теме
Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова покинул Россию из-за давления со стороны следствия
Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в передаче секретных сведений японским военным
В уголовном деле журналиста Ивана Сафронова появился новый эпизод
Сейчас на главной
Вооруженные силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге Украины
война в украине
Вооруженные силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге Украины
ВСУ начали наступательные действия на нескольких южных направлениях, сообщила в понедельник руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк
Эстония оценила число россиян, которые могут потерять доступ к недвижимости из-за санкций
Эстония
Эстония оценила число россиян, которые могут потерять доступ к недвижимости из-за санкций
Порядка 4,5 тыс. россиян, которые владеют недвижимостью в Эстонии и не получили вид на жительство в стране, нуждались в эстонских визах для въезда, рассказал замглавы МВД Эстонии Вейко Коммусаар
Биржевые цены на газ в Европе падают на фоне сообщений о быстром заполнении хранилищ в Германии
цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе падают на фоне сообщений о быстром заполнении хранилищ в Германии
Биржевая цена газа на площадке ICE Futures в моменте обвалилась почти на 20%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 12:27 мск упала на 18,7%
Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы
Турция
Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы
Турция упразднила платежную систему взимания сборов через проливы, введённую в 1983 году. Расчёт оплаты идёт во французском франке по курсу 0,8 доллара за франк. С 7 октября курс составит четыре доллара за франк
Общество
В 20 российских регионах семьям не хватает денег на сбор ребенка в школу. Родители вынуждены брать кредиты
В четверти регионов России у родителей - из-за роста цен - недостаточно денег, чтобы собрать ребенка в школу. На покупку всех необходимых вещей им придется потратить больше, чем приходится на одного члена семьи за целый месяц
В Херсоне убит бывший народный депутат Украины ставший колаборантом
Колаборанты
В Херсоне убит бывший народный депутат Украины ставший колаборантом
В Херсонской области убит Алексей Ковалев, бывший народный депутат Украины, перешедший на сторону России. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме в городе Голая Пристань
По данным контрразведки Германии, шпионская активность России интенсивнее, чем в Холодную войну
Российская разведывательная деятельность стала намного активнее, чем во время Холодной войны, еще до нападения на Украину. После введения санкций Россия расширила внедрение пропаганды и дезинформации в ФРГ
Хранилище газа для стран Балтии и Финляндии заполнено лишь на 55 процентов
Газохранилища
Хранилище газа для стран Балтии и Финляндии заполнено лишь на 55 процентов
Европейские хранилища газа в настоящее время заполнены в среднем на 80%. При этом есть страны, где этот процент гораздо ниже. Например, газохранилище в Латвии
В Польше идет запись на добровольную службу в армии, уже подписалось более 13 тысяч человек
Польша
В Польше идет запись на добровольную службу в армии, уже подписалось более 13 тысяч человек
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на добровольную основную военную службу в стране записалось более 13 тысяч человек, и в ближайшие недели это число может возрасти
Зеленский уволил замначальника Нацгвардии, занимавшего пост с 2014 года
отставки и назначения
Зеленский уволил замначальника Нацгвардии, занимавшего пост с 2014 года
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной Гвардии Ярослава Сподара. Указ опубликован на сайте господина Зеленского. О причинах увольнения не сообщается
Украина использует концепцию войны, разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО
война в украине
Украина использует концепцию войны, разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО
Концепция сопротивления была разработана в 2013 году. Она предоставляет собой план для небольших государств, чтобы эффективно противостоять вторжению более крупного соседа
Вместо запрета на поездки Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян
Евросоюз
Вместо запрета на поездки Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян
Министры иностранных дел стран ЕС договорятся о приостановке соглашения об упрощенном режиме выдачи шенгенских виз для россиян. Виза будет стоить в два раза дороже: 80 евро вместо 35
Instagram добавил возможность делиться постами с помощью QR-кодов
Instagram
Instagram добавил возможность делиться постами с помощью QR-кодов
В Instagram появилась функция обмена постами, тегами и Reels с помощью QR-кодов. Ранее в соцсети таким образом можно было обменяться только профилями
Джонсон обвинил Путина в ценах на электроэнергию и предложил британцам терпеть ради лучшего будущего
Премьер признает, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными
Американская компьютерная компания Dell прекращает работу в России
Dell
Американская компьютерная компания Dell прекращает работу в России
Dell Technologies заявила о прекращении всех операций в России после закрытия своих офисов в середине августа. Компания присоединилась к другим компаниям, свернувшим операции в России
Польша и Словакия запустили газопровод между странами
Газопровод Польша-Словакия
Польша и Словакия запустили газопровод между странами
Польша и Словакия открыли газопровод между странами, чтобы снизить зависимость от России. Эта труба позволит Словакии получать газ из Норвегии. Церемония открытия прошла в пятницу на западе Польши
С начала войны в Украине в Евросоюз выехало около миллиона россиян
эмиграция
С начала войны в Украине в Евросоюз выехало около миллиона россиян
Всего с 24 февраля по 22 августа границы союза пересекли 998 тысяч граждан России. Более половины сделали это через Эстонию и Финляндию. Еще 132 тысячи граждан России попали в ЕС через Литву
Станция раздора
ООН
Станция раздора
Обзорная конференция ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась без итогового документа. Причиной стал отказ России ставить под ним свою подпись. Документ содержал призыв вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС