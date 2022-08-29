Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене из-за сведений из открытых источников и показаний свидетелей, не имевших доступа к гостайне
Обвинение по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» строится на показаниях полутора десятков свидетелей, среди которых несколько журналистов, не имевших отношения к гостайне
Обвинение по делу бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова строится на показаниях полутора десятков свидетелей, среди которых несколько журналистов, не имевших отношения к гостайне, чиновники Минобороны и сотрудник ФСБ под псевдонимом, следует из обвинительного заключения, опубликованного изданием «Проект». Кроме того, почти вся переданная Сафроновым информация, которую следствие считает «гостайной», есть в открытых источниках, выяснил «Проект».
Обвинение вменяет Сафронову два основных эпизода — передачу информации чешскому гражданину Мартину Ларишу, которого следствие называет представителем разведки Чехии, и передачу секретных сведений о деятельности ВС РФ в Сирии разведке Германии и Цюрихскому университету Швейцарии, которую Сафронов осуществлял, по версии следствия, совместно с немецким политологом Дмитрием (Демури) Ворониным.
Следствие, как пишет «Проект», нашло «гостайну» в семи файлах, шесть из которых Сафронов отправил Ларишу и один — Воронину. Сопоставив информацию из этих файлов с открытыми источниками, «Проект» обнаружил в шести из них полное совпадение и еще в одном — очень близкое.
Однако привлеченные обвинением эксперты Генштаба и ФСБ установили, что собранная журналистом информация «соответствовала первоочередным устремлениям разведок США, НАТО и Чешской республики» и добыта Сафроновым «путем выведывания» и «под прикрытием журналистской деятельности».
При этом все свидетели обвинения утверждают, что не рассказывали журналисту ничего секретного. Бывший глава управления вооружений Минобороны Олег Фролов заявил, что Сафронов мог добыть секретные сведения, так как он «очень коммуникабельный и талантливый».
Среди других свидетелей, чьи показания вошли в обвинительное заключение Сафронова, — бывшая журналистка Znak.com, а затем Russia Today, член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова. Следователи ознакомили ее с перепиской Сафронова с Ларишем, и Винокурова, не являющаяся экспертом по гостайне и военной тематике, заявила, что вопросы в письмах «допускают раскрытие» гостайны.
Дождь попытался связаться с Винокуровой, но она не ответила на запрос телеканала. Позже она написала в своем телеграм-канале, что находится под подпиской о неразглашении, никаких обвинительных показаний не давала, а свое «отношение к делу» сформулировала в вопросе к президенту.
Воронин, которого задержали в феврале 2021 года и обвинили в госизмене, сначала пошел на сделку со следствием и дал показания против Сафронова, но позже признался, что оговорил журналиста.