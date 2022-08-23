Криптовалюта Ethereum перейдет на новый алгоритм, что позволит сократит потребление энергии на 99%
Криптовалюта Ethereum перейдет на новый протокол подтверждения операций — Proof-of-Stake. Он не требует использования электроэнергии или других реальных экономических ресурсов
Криптовалюта Ethereum перейдет на новый протокол подтверждения операций — Proof-of-Stake. Он не требует использования электроэнергии или других реальных экономических ресурсов. Кроме того, он снижает вероятность атаки 51%.
Созданная Виталиком Бутериным криптовалюта Ethereum с 15 по 20 сентября перейдет на новый алгоритм подтверждения операций, сообщает Quartz. Ранее платформа использовала технологию Proof-of-Work (PoW). После перехода операции будут подтверждаться чеерез алгоритм Proof-of-Stake (PoS).
Proof-of-Work — это первоначальный механизм консенсуса блокчейна. В рамках системы криптовалюты «добываются» компьютерами, конкурирующими друг с другом для решения сложных алгоритмических задач. Это делает процесс майнинга и проверки транзакций в блокчейне энергоемким.
Proof-of-Stake регистрирует транзакции без использования электроэнергии или других реальных экономических ресурсов. Вместо этого пользователи-валидаторы (проверяющие транзакции) делают ставки или размещают Ethereum, чтобы выиграть право записать новые данные в блокчейне.
11 августа издание Decrypt сообщило о тестировании алгоритма. Его успешно включили в подсеть Goerli.
Теперь технологию внедрят непосредственно в криптовалюту. По данным Ethereum Foundation, новый вариант обработки транзакций позволит мгновенно сократить количество потребляемой энергии на 99%. А соответственно, и выбросы углерода.
Кроме этого, новый способ подтверждения операций поможет сделать систему более устойчивой к действиям хакеров. Большинству блокчейн-сетей, которые работают по принципу PoW, угрожает атака 51%.
В этом случае один субъект или организация захватывает наибольшую часть вычислительной мощности, что приводит к нарушениям работы сети. В такой ситуации злоумышленник может намеренно исключать транзакции или изменять их порядок, а также отменять собственные транзакции, провоцируя проблему двойного расходования.
По словам исследователя Ethereum Foundation Джастина Дрейка, после переход на новую технологию, злоумышленникам потребуется около $25 млн, чтобы получить возможность перегрузить сеть.
Перевести Ethereum на технологию PoS Виталик Бутерин пообещал еще в 2015 году. Тогда он заявил, что обновление проведут в течение 9-12 месяцев.
Состояние Виталика Бутерина оценивается американским Forbes в $1,09 млрд. При этом создатель криптовалюты предпочитает минималистичный образ жизни. Бутерин путешествует по миру с 40-литровым рюкзаком. В своем блоге он показал, что всегда берет с собой.