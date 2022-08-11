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11 августа 2022, 14:03

Ethereum протестировал новую версию блокчейна. Это одно из самых важных событий в криптомире

После удачных тестовых запусков новой версии блокчейна Ethereum котировки криптовалюты выросли до двухмесячного максимума. Новая версия блокчейна быстрее и экономичнее прошлой

Ethereum протестировал новую версию блокчейна. Это одно из самых важных событий в криптомире

После удачных тестовых запусков новой версии блокчейна Ethereum котировки криптовалюты выросли до двухмесячного максимума. Новая версия блокчейна быстрее и экономичнее прошлой. Для нее требуется гораздо меньше энергии, что обеспечивает более быстрые транзакции.

Котировки криптовалюты Ethereum выросли до двухмесячного максимума после завершения успешного теста новой версии блокчейна, который основан на протоколе proof-of-stake, сообщает CNBC. Это одно из самых важных событий в мире криптовалют.

Новая версия блокчейна быстрее и экономичнее предыдущей. Работа над ней заняла несколько лет. В новом методе добычи Ethereum пользователи используют существующий кеш эфира для проверки транзакций и выпуска токенов. На него требуется гораздо меньше энергии, что обеспечивает более быстрые транзакции.

В ближайшее время должна стать известна точная дата апгрейда всей системы, но по прошлым сообщениям это может произойти в середине сентября. В июле криптовалюта Ethereum выросла почти на 80%. За последние сутки, на фоне новостей о запуске нового блокчейна, Ethereum вырос еще на 10%, примерно до $1,8 тыс.

С момента создания Ethereum основывался на протоколе proof-of-stake. Он подразумевает сложные математические уравнения и огромное количество машин и энергии. Добыча биткоина — аналогичный процесс.

В конце мая после падения Ethereum до $1,8 тыс. создатель криптовалюты 28-летний Виталик Бутерин перестал быть миллиардером. Тогда его состояние оценивалось в $850 млн. В мае 2021-го Forbes USA назвал Бутерина самым молодым криптовалютным миллиардером с состоянием в $1,09 млрд. Состояние создателя Ethereum превысило эту сумму, после того как цена эфириума впервые перевалила за $3 тыс.

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