В 13 российских школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в 13 школах, находящихся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, введут дистанционный формат обучения
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в 13 школах, находящихся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, введут дистанционный формат обучения. Его введение, подчеркнул губернатор, является вынужденной мерой в условиях действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе.
Обучение в онлайн-формате будет реализовываться в школах Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области. В некоторых школах на приграничных территориях занятия также перенесут в другие здания, уточняет господин Старовойт в своем Telegram-канале.
Ограничения коснутся и детских садов: они будут работать в режиме свободного посещения. Работа наиболее близкого к границе с Украиной Троицкого детского сада будет приостановлена.
После начала военных действий в Украине власти Курской области регулярно продлевают действие «желтого», высокого уровня террористической опасности. Аналогичные режимы действуют и в других приграничных регионах России.