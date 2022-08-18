Известный юрист Джейсон МакКью решил отобрать порядка триллиона долларов у попавших под санкции россиян
Группа адвокатов, которую возглавляют юридические фирмы McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, ищут деньги для серии процессов против оказавшихся под санкциями россиян
Группа адвокатов, которую возглавляют юридические фирмы McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, ищут деньги для серии процессов против оказавшихся под санкциями россиян, пишет издание «Агентство». В ходе этих судов планируется отсудить активы на сумму до триллиона долларов. Большая часть этих денег должна пойти украинцам, пострадавшим от вторжения России.
По словам осведомленных источников Bloomberg, юристы уже обратились к хедж-фондам, семейным офисам и фирмам, занимающимся судебным финансированием. Этим структурам предлагается поучаствовать в финансировании судебных тяжб, а в случае их выигрыша получить доход от этого.
По словам Джейсона МакКью, партнера-основателя лондонской McCue Jury & Partners, группа уже определила активы на сумму 200 миллиардов долларов и сейчас ищет финансирование для подачи исков от имени 50 000 украинских беженцев против россиян, находящихся под санкциями в Великобритании.
Де-факто юристы, называющие себя Украинским альянсом справедливости, на частные деньги решили попытаться сделать то, что после 24 февраля активно обсуждают в Европе и в Украине, но на что пока не решаются. Адвокаты хотят добиться конфискации арестованного имущества россиян.
Такие процессы едва ли будут простыми — подобные суды могут затягиваться на многие месяцы. Осложнить реализацию инициативы может также то, что около 20 попавших под санкции россиян, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена, оспорили введенные ограничения в Европейском суде.
По крайней мере один хедж-фонд уже отклонил предложение альянса, а некоторые инвесторы, в том числе семейные офисы, хотят просто пожертвовать деньги на инициативу, не инвестируя в нее, пишет Bloomberg.
Группа юристов, которая создала Украинский альянс справедливости вскоре после вторжения России, сначала пыталась собрать деньги у украинских миллиардеров, но безуспешно.
Инициатива западных юристов не является прецедентом. Ранее гражданский суд в Белфасте уже присуждал компенсацию в размере около 2 миллионов долларов родственникам некоторых жертв теракта в североирландском городе Ома в 1998 году. В этом случае группу заявителей также представлял МакКью. Однако этот иск был профинансирован налогоплательщиками Великобритании, а не частными фирмами.