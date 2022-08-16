Путин заявил, что Россия и Северная Корея будут расширять двусторонние отношения
Президент России заявил северокорейскому лидеру, что Москва и Пхеньян совместными усилиями обеспечат «дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей»
Президент России Владимир Путин заявил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что Москва и Пхеньян совместными усилиями обеспечат «дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей».
Об этом сообщило в понедельник северокорейское государственное агентство ЦТАК.
В письме Ким Чен Ыну по случаю отмечаемого в Северной Корее Дня освобождения Путин указал, что более тесные отношения отвечают интересам обеих стран и помогут укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, сообщило агентство.
Ким Чен Ын также направил письмо Путину, в котором отметил, что российско-северокорейская дружба завязалась в годы Второй мировой войны с победой над Японией, которая оккупировала Корейский полуостров.
«Стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень» для устранения угроз и провокаций со стороны враждебных военных сил, говорится в письме Ким Чен Ына.
ЦТАК не уточнило, что понимается под враждебными силами, но обычно этот термин используется в отношении США и их союзников.
В этом году Северная Корея провела уже десятки пусков баллистических ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, нарушив мораторий на испытания, который она сама же ввела в 2018 году после того, как Ким Чен Ын впервые встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.
Соединенные Штаты заявляли, что в случае продолжения Северной Кореей испытаний ракет, они снова будут настаивать на введении дополнительных международных санкций.
В июле Северная Корея признала две сепаратистские «народные республики» на востоке Украины в качестве независимых государств, и официальные лица поднимали вопрос об отправке северокорейских рабочих в эти районы для оказания помощи в строительстве и других работах.
Украина, которая сопротивляется российскому вторжению, 13 июля разорвала отношения с Пхеньяном из-за этого шага.
«В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», – заявило тогда украинское внешнеполитическое ведомство.