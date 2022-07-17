Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина
Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы этой страны из-за карикатур на президента РФ, опубликованных в швейцарской газете
Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы этой страны из-за карикатур на президента РФ Владимира Путина, опубликованных в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Об этом говорится в письме на имя главного редактора NZZ, обнародованном на сайте дипмиссии в субботу, 16 июля.
Поводом для обращения стал материал, вышедший в печатной версии газеты 9 июля и опубликованный на сайте издания 25 июня. Статья была посвящена мемам, связанным с войной России в Украине. Среди иллюстраций в подборке содержится изображение Путина с клоунским носом и рисунком радуги на лице. Твит сопровождается хештегом «Путин - военный преступник».
I'm not saying someone close to him needs to poison his food, but ...
#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf
— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022
Другой твит в статье изображает российского президента в его рабочем кабинете, сидящим на унитазе.
#Putin en su trono#putinmemes #putinmeme #putingenocida #ucrania pic.twitter.com/lHJjVJU04D
— Franklin Díaz (@franklindiazl) April 25, 2022
В подборку также вошло изображение президента Украины Владимира Зеленского в образе Капитана Америки - героя комиксов Marvel, что в российском посольстве также сочли неуместным. «Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных «перфомансов» с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые Вы легко можете найти в Сети. Однако нет, в «НЦЦ» он изображен в виде могущественного «Железного человека» (в действительности - Капитана Америки. - Ред.)», - написано в обращении.
Keep fighting #CaptainUkraine @ZelenskyyUa #StandingWithUkraine pic.twitter.com/E8iaweELyy
— Duke of Lancaster(@theshadowboxera) March 1, 2022
«Малоизвестная молодая журналистка М.Лангшвагер «переплюнула» всех своих собратьев по перу, додумавшись сопроводить якобы наивно-восторженное сочинение о «креативных» мемах украинской фабрики троллей, находящейся за гранью разумного понимания, карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и «военным преступникам», - говорится в письме российского посольства.
Его авторы также утверждают, что Путин «является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе», а не «поклонником ЛГБТ-сообщества». «В связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, «ни к селу - ни к городу», - пишут дипломаты.
Использованное в материале определение «военный преступник» по отношению к Путину дипмиссия назвала «бездоказательным прямым оскорблением». «Оставляем за собой право в связи с данной и возможными будущими публикациями клеветнического и оскорбительного характера в отношении высших должностных лицах России в Вашем издании обращаться в швейцарские правоохранительные органы, в т.ч. в связи с нарушением положений ст. 173 и 174 Уголовного кодекса Швейцарии (распространение сведений, порочащих честь и достоинство третьих лиц, а также клеветы)», - предупредили авторы.