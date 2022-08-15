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Немцы испытывают все больше страха перед будущим
15 августа 2022, 19:54

Человечество официально достигло численности в 8 млрд человек

Виртуальный онлайн-счетчик Countrymetrics.info, работающий на основе данных ООН, сообщил, что население Земли достигло 8 млрд человек. При этом мужчин больше - 50,5%

Человечество официально достигло численности в 8 млрд человек

Виртуальный онлайн-счетчик Countrymetrics.info, работающий на основе данных ООН, сообщил, что население Земли достигло 8 млрд человек. При этом мужчин больше - 50,5%.

На сайте представлен список из 20 самых густонаселенных стран мира, в которых проживают примерно 5,6 млрд людей, или 70% населения планеты. Треть всего человечества проживает в Китае (18,18%) и Индии (17,72%). Россия заняла девятое место в списке с показателем 1,82%.

Countrymetrics.info подсчитал и самые распространенные причины смертей в 2022 году. 5,9 млн приходится на ишемическую болезнь сердца, 4,2 млн случаев - на инсульт. От острых инфекций нижних дыхательных путей умерли 2,1 млн человек.

В начале июля ООН обещала, что население вырастет до 8 млрд человек 15 ноября 2022 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что эта веха - очередное напоминание «об общей ответственности за заботу о планете и повод задуматься, в каких областях люди не выполняют свои обязательства друг перед другом».

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