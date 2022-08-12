Вице-премьер Республики Башкортостан обвинил страны Запада в срыве сроков сдачи школы в Уфе
Азат Бадранов сообщил, что строительство «самой большой школы в Приволжском федеральном округе» затормозилось из-за «санкционного давления «демократического Запада»
Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов сообщил, что строительство «самой большой школы в Приволжском федеральном округе» затормозилось из-за «санкционного давления «демократического Запада». «Многие материалы и оборудование подорожали в 10-20 раз. Все это повлекло цепочку проблем», — написал господин Бадранов на своей странице во «ВКонтакте».
Образовательный центр в квартале улиц Ферина, Сельской Богородской, Лесунова и бульвара Баландина в Уфе начала строиться в 2019 году. Центр включает в себя среднюю школу на 1,6 тыс. мест, детский сад и спортивный блок. Заказчиком выступает управление капитального строительства Башкирии. Из бюджета республики на эти цели было выделено более 1,5 млрд руб. В конце июня очередным подрядчиком было выбрано уфимское ООО «Строительно-монтажная компания-10» (бенефициаром является Валерий Мансуров). Компания должна была достроить объект за 168,5 млн руб. в августе.
Теперь открытие перенесено на зиму, сообщил Бадранов. Срыв сроков он объяснил введением против России санкций. «Санкционное давление «демократического» Запада отодвинуло сроки строительства и сдачи школы. Многие материалы и оборудование подорожали в 10-20 раз», – заявил чиновник.
Рост цен на стройматериалы в России начался весной 2020 года из-за пандемии, девальвации рубля, роста спроса и увеличения экспорта. В 2021 году он продолжился из-за роста налогов в России, – сообщал РБК. После начала войны и введения санкций стройматериалы в стране дорожали медленнее, чем росла инфляция, рост цен с начала года составил 13 процентов, следует из статистики Росстата.