Ротенберги использовали лазейку в британском законодательстве, чтобы обойти санкции
Российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги воспользовались лазейкой в законодательстве Великобритании, чтобы вывести деньги из России. Это помогло бизнесменам обойти санкции США
Российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги воспользовались лазейкой в законодательстве Великобритании, чтобы вывести деньги из России, сообщает Би-би-си. Это помогло бизнесменам из ближайшего окружения Путина обойти санкции США, наложенные на них после аннексии Крыма.
В Великобритании существует тип компаний, от которых закон не требует раскрывать имена владельцев — товарищества с ограниченной ответственностью (ELP). Би-би-си сообщает, что в 2020 году комитет Сената США провел расследование в отношении братьев Ротенбергов. В Штатах пришли к выводу, что российские олигархи использовали сеть подобных анонимных фирм, чтобы покупать дорогостоящие произведения искусства в обход санкций. Общая сумма трат составила миллионы долларов, пишет Би-би-си.
Издание приводит пример одной из таких компаний. Sinara Company LP была создана в 2017 году. Ее деятельность в документах была обозначена как «туризм и продажа билетов».
В период с июля 2017 года по июнь 2018 года Sinara Company LP заплатила 133 000 долларов консультанту по искусству. В расследовании Сената США отмечается, что он «способствовал покупкам для Ротенбергов».
«Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, чтобы затем тратить их по своему усмотрению», — рассказала Би-би-си депутат от Лейбористской партии Великобритании и глава парламентской группы по налогам и коррупции Маргарет Ходж.
Журналисты Би-би-си попытались взять комментарий от братьев Ротенбергов, но не получили ответа.
Миллиардер Аркадий Ротенберг и Владимир Путин дружат с детства. Они вместе с братом Ротенберга Борисом ходили в секцию дзюдо. После того как Путин стал президентом, семья Ротенбергов превратилась в одну из богатейших в России — она занимает верхние строчки в рейтинге Forbes. Это же издание называло Аркадия Ротенберга «королем госзаказа»: например, фирма, принадлежащая Ротенбергу, строила мост в аннексированный Крым.
Аркадий Ротенберг несколько лет назад заявил, что именно он владеет «дворцом Путина», который обнаружила команда лидера оппозиции Алексея Навального. По словам приближенного к президенту бизнесмена, в этом дворце разместится «апарт-отель».