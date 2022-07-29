Госдума РФ дала добро на введение продуктовых карточек
Программа продуктовых карточек для малоимущих, которая обсуждалась российскими чиновниками 6 лет и каждый раз отвергалась из-за несоответствия логике «прорыва» и «вставания с колен», похоже, наконец получила зеленый свет
Программа продуктовых карточек для малоимущих, которая обсуждалась российскими чиновниками 6 лет и каждый раз отвергалась из-за несоответствия логике «прорыва» и «вставания с колен», похоже, наконец получила зеленый свет.
Государственная дума подготовила закон о запуске пластиковых карт, с помощью которых бедные смогут покупать со скидкой продовольствие и лекарства, рассказал «Известиям» один из авторов инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Аудитория карт будет огромной — это 20,9 миллиона россиян, доходы которых находятся ниже планки прожиточного минимума, установленного Минтрудом на уровне 13,9 тысячи рублей. Чтобы получить карту, достаточно будет написать заявление в МФЦ. Запуск проекта, который охватит седьмую часть населения России, назначен на 2023 год. Он дополнит программу электронных социальных сертификатов, которую уже внедряют в регионах.
Розничным сетям, которым предстоит пережить новую волну падения доходов потребителей, карточный проект также будет выгоден, считает Нилов: «Он обеспечит приток новых покупателей».
Война с Украиной, санкции Запада разогнали инфляцию в России до максимума за 20 лет — 17,8% в апреле. И хотя с тех пор Росстат неделя за неделей фиксирует дефляцию, в годовом выражении рост цен остается двузначным — 15,4%, по данным на середину июля.
Рост цен обесценил доходы и сбережения граждан, не успевших оправиться от посткрымского падения уровня жизни. Реальные пенсии в России упали рекордно с 1999 года (на 8,2% в апреле), а осуществленная государством индексация смогла лишь вывести показатель в ноль (+0,4% в июне). Спад реальных зарплат оказался сильнейшим с 2015 года (на 7,2% в апреле и 6,1% в мае).
Снижение реальных располагаемых доходов граждан во втором квартале Росстат оценил всего в 0,8%. Но для миллионов бедных, вынужденных тратить почти все доходы на еду, походы в магазины превратились в ежедневную головную боль.
Покупательная способность доходов россиян по итогам января-июня упала по 18 из 24 продовольственных товаров, следует из данных Росстата. Если год назад на средний доход можно было купить 94,5 кг говядины, то теперь 88,6 кг.
В пересчете на питьевое молоко потребители обеднели на 15,1 литра, в пересчете на сахар — на 165,9 кг, в пересчете на соль — на 189,2 кг.
Объем овощей, которые можно купить на средний доход, сжался до многолетних минимумов. Год назад это было 1283,7 кг капусты, 1088 кг лука, 851,8 кг картофеля; теперь — 565,6 кг, 896,2 кг и 709,8 кг соответственно.
22 июля Минпромторг одобрил программу фудшеринга, в рамках которой нуждающиеся россияне будут бесплатно получать продукты с истекающим сроком годности. Товары будут предоставлять торговые сети, участвующие в инициативе. В компаниях заверили, что это будет качественная продукция.
По оценкам властей, таким образом можно не только помочь гражданам, но и спасти до миллиона тонн продовольствия в год.
В пилотном проекте примут участие некоторые магазины «Пятерочка» и «Магнит» в Москве и Челябинске. В будущем к ним могут подключиться Санкт-Петербург и сеть «Перекресток».
Бесплатные товары получат подопечные фонда продовольствия «Русь», в основном это одинокие пенсионеры и многодетные семьи.
В «Магните» сообщили, что собираются передавать на благотворительность до 500 кг продукции в день: мучных изделий, овощей, фруктов, бакалеи.