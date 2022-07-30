Россия осталась без оптоволокна для интернета
Из-за западных санкций в Россию прекратились поставки оптоволокна и преформ для его производства, что может привести к сложностям в строительстве, ремонте и обслуживании сотовых и фиксированных сетей
Из-за западных санкций в Россию прекратились поставки оптоволокна и преформ для его производства, что может привести к сложностям в строительстве, ремонте и обслуживании сотовых и фиксированных сетей, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка и опрошенных специалистов.
Подобные кабели используются в первую очередь для поддержания высокой скорости передачи данных на сетях LTE, их также планировали применять при возведении сетей 5G и для замены кабелей, проложенных в 1990-х и 2000-х. При их дефиците появляется реальный риск падения скорости интернета и качества связи.
Выходом из ситуации может стать создание собственного производства преформ полного цикла. До 1 августа Минцифры, Минфин и Минпромторг по поручению правительства должны найти на это средства. Речь идет, в частности, о докапитализации «Роснано», однако в каких масштабах, пока не раскрывается. Эта госкорпорация владеет долей в саранском ОА «Оптоволоконные системы» — единственном в стране производителе оптоволокна.
Предприятие использовало японские преформы, но после начала войны в Украине поставщик перестал сотрудничать с РФ. От работы с россиянами в феврале отказались и австрийцы, которые могли прийти на смену японцам. В итоге российская организация решила перейти на китайскую продукцию более низкого качества в сравнении с западной, а также производить свою.
Докапитализация «Роснано» должна пойти на строительство центра исследований и разработок по производству преформ на базе «Оптоволоконных систем», сообщил один из источников издания.
У России есть шансы выпускать собственные заготовки для оптоволокна, поскольку имеется «технологический и интеллектуальный задел, сохранившийся со времен атомного проекта СССР», считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Однако проект будет стоить миллионы и даже десятки миллионов долларов в зависимости от масштабов производства.
Поставки оптоволокна в РФ сейчас сильно ограничены, но не прекращены полностью благодаря китайским партнерам, отметил партнер Comnews Research Леонид Коник.
В «Мегафоне» изданию заявили, что у них нет проблем с приобретением кабелей, в «Ростелеком» не ожидают дефицита, так как верят в азиатских поставщиков и параллельный импорт.