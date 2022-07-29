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29 июля 2022, 02:37

Росстат отчитался о рекордном сокращении населения России

В среднем страна теряла по 86 тысяч человек постоянных жителей каждый месяц, чего не наблюдалось ни разу за всю современную историю, следует из статистики. Предыдущий антирекорд был установлен в 2002 году

Росстат отчитался о рекордном сокращении населения России
Фото: Алексей Меринов

Россия продолжает свободное падение в демографическую пропасть, фиксируя абсолютные рекорды скорости, с которой сокращается постоянное население страны.

За январь-май 2022 года постоянных жителей РФ стало меньше на 430,3 тысячи человек, а общая численность населения упала до 145,1 млн человек - минимума с аннексии Крыма, отчитался Росстат в ежемесячном докладе «О социально-экономическом положении» страны.

По сравнению с тем же периодом 2021 года скорость, с которой в России уменьшается население, выросла в 1,6 раза, а если сравнивать с 2020-м - почти втрое.

В среднем страна теряла по 86 тысяч человек постоянных жителей каждый месяц, чего не наблюдалось ни разу за всю современную историю, следует из статистики. Предыдущий антирекорд был установлен в 2002 году, когда за год население сократилось на 685 тысяч человек - или в среднем 57 тысяч в месяц.

Смертность в России, согласно Росстату, по итогам января-мая снизилась на 36,1 тысячи человек, до 878,3 тысячи. Число родившихся уменьшилось на 31,1 тысячи - до 523,2 тысячи детей.

Естественная убыль населения, таким образом, составила 355 тысяч человек. В среднем по стране на каждого родившегося пришлось 1,7 умерших, а в отдельных регионах эта разница оказалась 3-кратной и выше, отмечает Росстат.

По сравнению с прошлым годом естественная убыль чуть снизилась (на 5 тысяч человек), но к ней добавился резкий отток мигрантов - 75,3 тысячи человек, в том числе 57,3 тысячи из стран СНГ.

Накопленным итогом с начала 2020 года население России сократилось на 1,62 миллиона человек. В результате было ликвидировано две трети прироста, возникшего после присоединения Крыма (2,4 млн). Без учета полуострова численность населения России находится около исторических минимумов, показанных в 2008 году - 142,7 млн человек.

Процесс сокращения населения в России продолжится, и к 2050 году в стране останется 133 млн жителей, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

Теряя в среднем по 316 тысяч человек в год, Россия вылетит из топ-10 стран мира по численности населения, пропустив вперед, например, Эфиопию и Мексику. 

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