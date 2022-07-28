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Общество
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28 июля 2022, 22:50

Глава ВТБ Костин через подставные компании владеет недвижимостью в Европе и России на 130 миллионов долларов

Глава одного из крупнейших российских банков - ВТБ - Андрей Костин, включённый в санкционные списки ЕС и США, через подставных лиц и офшорные компании может владеть незадекларированной недвижимостью в Европе и России

Глава ВТБ Костин через подставные компании владеет недвижимостью в Европе и России на 130 миллионов долларов

Глава одного из крупнейших российских банков - ВТБ - Андрей Костин, включённый в санкционные списки ЕС и США, через подставных лиц и офшорные компании может владеть недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов. Это утверждается в расследовании OCCRP - Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, объединяющего десятки СМИ и журналистов-расследователей в разных странах мира.

Как говорится в опубликованном в четверг расследовании, бенефициаром владельцев недвижимости - компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и на Кипре, - по документам, доступ к которым журналисты получили благодаря так называемому «архиву Пандоры», является гражданин Канады Эрик Уайт. Это сын высокопоставленного члена компартии Канады Берта Уайта. В 1960-е годы Уайт, который был тогда ребёнком, приехал в СССР, где учился в школе-интернате для зарубежных коммунистических лидеров. После этого он вернулся в Канаду. О нём почти нет информации в открытых источниках. Известно, однако, что он получил гражданство Кипра.

При этом компании, связанные с Уайтом, как следует из документов, владеют отелем Tannenhof в австрийских Альпах, виллой под Сен-Тропе во Франции, квартирой в Париже и рядом объектов в России, в том числе квартирой в Москве и гостиничным комплексом в Тверской области. Особое внимание в расследовании уделено вилле с винодельней под Форосом в аннексированном Крыму. Ещё в 2015 году утверждалось, что она принадлежит Костину, хотя официально это не было признано. Журналисты выяснили, что владельцем этой виллы была одна из компаний, записанных на Эрика Уайта. В марте нынешнего года, после российского вторжения в Украину и очередной серии санкций, собственник поменялся - теперь это российская компания, бенефициар которой пока не известен.

Авторы расследования указывают, что есть и другие доказательства возможной связи Уайта и Костина. Речь идёт в частности о квартире в Москве, фигурировавшей в расследовании Алексея Навального. Согласно расследованию, квартира, которой владел ВТБ, перешла во владение телеведущей Наили Аскер-Заде - Навальный утверждал, что речь шла о подарке Костина. Расследователи OCCRP выяснили, что посредником в этой сделке выступала одна из компаний, записанных на Уайта. Также компания Уайта участвовала и в похожей схеме, когда собственником квартиры на какое-то время стал сам Костин, а затем продал её вновь не без участия компании, записанной на Уайта.

Авторы расследования считают, что Эрик Уайт является доверенным лицом российского банкира, а недвижимость, которой владеют его компании, может использоваться Костиным для обхода санкций. Глава ВТБ расследование пока не комментировал.

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