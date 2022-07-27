Новосибирские чиновники просят жителей купить генераторы и бензопилу для отправляемых в Украину солдат
Администрация Морского сельсовета Новосибирской области попросила жителей «помочь в приобретении имущества» для зенитного ракетного полка, который примет участие в войне в Украине
Администрация Морского сельсовета Новосибирской области попросила жителей «помочь в приобретении имущества» для зенитного ракетного полка, который примет участие в войне в Украине «в полевых условиях». Объявление опубликовали на странице сельсовета в «Одноклассниках», внимание на него обратило издание «Тайга.инфо».
Речь идет о сборе для воинской части №31665. Сельчан просят собрать военным деньги на покупку двух квадрокоптеров, двух генераторов, бензопилы, бруса, досок, 150 килограммов гвоздей, десяти радиостанций, трех биноклей, а также 200 жгутов и компрессионных повязок CAT G7, которые выпускает американская корпорация CAT Resources.
«Передать имущество можно до 13 августа включительно через администрацию Морского сельсовета в будние дни», — сказано в объявлении. Такой же пост Морской сельсовет разместил 26 июля во «ВКонтакте», но позже удалили, отмечает «Тайга.инфо».
В марте управление разведки Министерства обороны Украины публиковало имена военнослужащих 590 зенитно-ракетного полка новосибирской воинской части №31665, которые участвовали в войне.