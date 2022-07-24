Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
Россия называет вывоз детей из захваченных областей эвакуацией и спасением. Украина обвиняют Москва в похищении детей с оккупированных территорий
За время войны Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах. Из них 11 241 ребенок продолжает находиться в пунктах временного размещения.
Всего, утверждает ТАСС, границу пересекли более 2,8 млн человек. Половина приехала с территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами.
Россия называет вывоз детей из захваченных областей эвакуацией и спасением. Украина обвиняют Москва в похищении детей с оккупированных территорий.
«Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения, — заявил МИД страны в марте 2022 года. — Такие действия являются грубым нарушением международного права».
Остро стоит вопрос с детьми-сиротами — Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче им российского гражданства, что идет вразрез с нормами международного права.