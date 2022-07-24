Меню
Политика
Полицейским больше не надо представляться и называть свое звание, и должность
24 июля 2022, 13:25

Россия включила в список недружественных стран Багамы, Гернси и Мэн

Гернси и Мэн включили в список, так как они поддержали британские санкции против России, а Багамские острова — за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России

Россия включила в список недружественных стран Багамы, Гернси и Мэн

Правительство включило Багамы, острова Мэн и Гернси в список недружественных России стран, который позволяет российским физлицам и юрлицам платить по обязательствам перед иностранными кредиторами из списка в рублях. Сообщение об этом опубликовал кабмин.

Гернси и Мэн включили в список, так как они поддержали британские санкции против России, а Багамские острова — за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций.

Сейчас в списке почти 50 государств, в том числе все страны ЕС, Австралия, Канада, Украина, Швейцария, Япония, Южная Корея, США, Великобритания. Кроме последней, в перечень вошли коронное владение Британской короны остров Джерси и подконтрольные заморские территории (острова Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар). Острова Мэн и Гернси также являются коронными владениями Британской короны.

Поручение правительству создать список стран, совершающих в отношении России недружественные действия, дал президент Владимир Путин 5 марта. Через два дня правительство представило перечень.

22 июля правительство расширило еще один перечень недружественных стран, но созданный годом ранее, в апреле 2021 года. В него вошли государства, совершающие недружественные действия в отношении российских дипломатов. Внесение страны в список позволяет российскому правительству ограничивать работу дипломатических миссий этой страны в России, в том числе запрещать нанимать в посольства, консульства и представительства работников.

Последними изменениями в список внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Словении и Хорватии запретили нанимать сотрудников, Греции урезали штат до 34 человек, Дании — до 20, Словакии — до 16.

Материалы по теме
Россия объявила недружественными еще пять стран
Правительство России утвердило список «недружественных» стран
МИД России предложил объявлять недружественными страны, в которых сносят советские памятники
Сейчас на главной
Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
война в украине
Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
Россия называет вывоз детей из захваченных областей эвакуацией и спасением. Украина обвиняют Москва в похищении детей с оккупированных территорий
Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Германия
Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Все большее число кризисов и их увеличивающаяся продолжительность лишают немцев уверенности в будущем и спокойного отношения к жизни. К такому выводу пришли ученые из Института исследований будущего
Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии
поставки газа в европу
Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии
Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют кражи и вандализм на трубопроводах, из-за чего чего терминал производителя газа Nigeria LNG на острове Бонни работает только на 60%
Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией
Израиль
Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией
Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства «Сохнут» в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран
МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде
санкции
МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде
Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана о неэффективности санкций являются российской пропагандой
США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
зерновой коридор
США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю
Шаг в пропасть или спуск с горки
недвижимость
Шаг в пропасть или спуск с горки
Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса и пределы своих финансовых способностей, а вот продавцы еще живут прошлым и не готовы опускать цены. Сценарий заметного снижения стоимости жилья не только вероятен, но и неизбежен
Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Молдова
Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Госпожа Таубер полагает, что за решением прокуратуры стоит правящая в стране партия «Действие и солидарность», возглавляемая действующим президентом Майей Санду
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
ВОЗ
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения мирового масштаба - это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии
Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
зерновой коридор
Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
Спустя день после подписания договоренностей о разблокировке украинских портов и вывозе зерна российская армия атаковала порт Одессы ракетами «Калибр»
Создатель «Масяни» рассказал, что YouTube удалил эпизод мультфильма о войне в Украине
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев рассказал, что YouTube удалил эпизод «Санкт-Мариубург», в котором говорилось о войне в Украин
Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
гражданство
Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сообщила, что власти страны не исключают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта
«Официальное трудоустройство»
Госдума РФ
«Официальное трудоустройство»
Новый законопроект Госдумы, упрощающий переход осуждённых в колонии-поселения, связан с войной, уверены правозащитники. Депутаты планируют разгрузить колонии для военнопленных, вывезенных из захваченных территорий
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
НПО
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
В московской клинике во время процедуры умер замглавы «Высокоточных комплексов», это предприятие занимается производством комплексов «Точка-У», «Панцирь» и «Искандер»
Флот Великобритании отследил две российские подлодки у берегов Норвегии
Великобритания
Флот Великобритании отследил две российские подлодки у берегов Норвегии
Военный корабль британского Королевского флота проследил за двумя российскими подлодками в Северном море. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил страны на сайте
Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые хотела купить Россия
Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду сирийской столицы Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников
В России с начала войны составили более 3300 административных протокола о «дискредитации» армии
КоАП РФ
В России с начала войны составили более 3300 административных протокола о «дискредитации» армии
В России с начала войны в Украине составлены 3303 административных протокола по статье КоАП 20.3.3 о «дискредитации» российских вооруженных сил
Россияне массово переходят на подержанные смартфоны
смартфоны
Россияне массово переходят на подержанные смартфоны
Спрос на подержанные телефоны в России вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем. По данным ретейлеров, объем продаж таких устройств растет на 50% в штуках ежемесячно