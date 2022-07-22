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Политика
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22 июля 2022, 12:04

Россия объявила недружественными еще пять стран

Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Словении и Хорватии запретили нанимать сотрудников в свои дипмиссии

Россия объявила недружественными еще пять стран

Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Словении и Хорватии запретили нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения в РФ.

Распоряжение правительства принято для реализации указа президента о мерах воздействия на недружественные государства от 23 апреля 2021 года. Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран нанимать на работу в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

В перечне правительства помимо названий стран указано, со сколькими физлицами, находящимися в РФ, дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые отношения. За Грецией закреплен лимит 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Перечень недружественных государств не является окончательным и может расширяться. Он был утвержден 7 марта этого года, в список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства—члены Европейского Союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

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