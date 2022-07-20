Лавров заявил, что Россия будет претендовать на новые области Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи в войне России с Украиной расширились и вышли за пределы самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи в войне России с Украиной расширились и вышли за пределы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости и RT.
«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — заявил он.
Отвечая на вопрос о переговорах с Украиной, Лавров ответил, что «в нынешней ситуации никакого смысла это не имеет». По его словам, первые раунды переговоров в Беларуси «как раз выявили отсутствие у украинской стороны желание что-либо серьезно обсуждать».
Лавров также заявил, что проведение «спецоперации» было неизбежно, и он «даже испытал какое-то чувство облегчения» после ее начала: «Потому что очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос этих людей, да и не только людей из Донбасса, но и наших многих граждан — доколе? Доколе можно издеваться над здравым смыслом, над народом, над резолюцией Совета Безопасности, на всем, что с этим было сопряжено и саботировалось просто внаглую».
В начале июля Лавров принял участие в совещании глав МИД (СМИД) «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров рассказал об основных темах, которые обсуждал с коллегами из других стран. В том числе, он указал на «раздвоенность Запада» в отношении Украины.