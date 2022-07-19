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19 июля 2022, 22:29

США включили Россию в список стран, торгующих людьми

Во вторник США включили Россию в список стран, проводящих «политику или практику» торговли людьми, принудительного труда или тех, чьи силы безопасности или поддерживаемые правительством вооруженные группы вербуют или используют детей в качестве солдат

США включили Россию в список стран, торгующих людьми

Во вторник США включили Россию в список стран, проводящих «политику или практику» торговли людьми, принудительного труда или тех, чьи силы безопасности или поддерживаемые правительством вооруженные группы вербуют или используют детей в качестве солдат.

Госдепартамент включил эти списки в свой ежегодный доклад о торговле людьми, в котором впервые в соответствии с мандатом Конгресса от 2019 года появился раздел «Торговля людьми, спонсируемая государством».

Россия часто фигурирует в докладе в связи с ее вторжением в Украину и тем, что в документе названо «фактором риска» в связи с тем, что миллионы украинских беженцев, покинувших свою страну, рискуют стать жертвами торговли людьми.

Помимо России, в новом разделе перечислены Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и еще пять стран, в которых «документально подтверждена «"политика или схема" торговли людьми», принудительного труда и сексуального рабства в связанных с правительством секторах, или использования или вербовки детей-солдат.

В докладе также содержится отдельный перечень из 12 стран, которые используют или вербуют детей-солдат. В него вошли Россия и ряд других государств из вышеуказанного списка.

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