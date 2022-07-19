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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
19 июля 2022, 12:19

Закрытый опрос ВЦИОМ показал разделение мнения россиян о войне поровну

Мнения россиян о том, стоит России продолжать военные действия в Украине или сейчас стране важнее вести мирные переговоры, разделились поровну

Закрытый опрос ВЦИОМ показал разделение мнения россиян о войне поровну

Мнения россиян о том, стоит России продолжать военные действия в Украине или сейчас стране важнее вести мирные переговоры, разделились поровну. За мирные переговоры и скорейшее прекращение огня высказывается большинство в группах до 35 лет. Таковы результаты июньского закрытого опроса ВЦИОМ об отношении россиян к «спецоперации», с которыми ознакомилось издание The Bell.

В июне государственный ВЦИОМ провел закрытое исследование об отношении россиян к специальной военной операции. Опрос под названием «СВО: Проблемные зоны» проводился по телефону на выборке 1600 респондентов. Итоги исследования рассматривались на одном из совещаний в администрации президента в 20-х числах июня, сообщил близкий к Кремлю собеседник. Результаты опроса в эти выходные также описало итальянское издание Corriere della Sera, один из вопросов на прошлой неделе описала «Медуза». Во ВЦИОМ The Bell сообщили, что не комментируют неопубликованные исследования.

Главный результат опроса — разделение ровно пополам мнений в ответ на вопрос о том, что для России сейчас важнее — продолжать военные действия на Украине или вести мирные переговоры. За тот и другой вариант ответа проголосовало по 44% опрошенных, еще 12% затруднились ответить на вопрос.

Другой вопрос социологов о будущем «спецоперации» звучал так: «Одни считают, что боевые действия на Украине необходимо остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?» Здесь большинство у сторонников продолжения войны: 57% против 30%, оставшиеся — затруднились ответить.

К 22 июня доля тех, кто скорее поддерживает «спецоперацию», зафиксировалась на уровне 70% (вопрос в этом месяце задавали еженедельно, поддержка колебалась в пределах 1 п.п.). Доля тех, кто скорее не поддерживает СВО, составила 17%, еще 13% затруднились ответить.

Характерно, что на следующий день после объявления о спецоперации в ее поддержку высказывалось самое меньшее за время наблюдений ВЦИОМ число респондентов: 65%. Скорее не поддерживали войну по состоянию на 25 февраля 25% респондентов.

Меньше всего СВО поддерживают в возрастной группе 18-24 года: 37% скорее не поддерживают, 38% — скорее поддерживают.

В группе 25-34 года это 26% и 50% соответственно.

35-44 года — 18% и 72%.

45 и 59 лет — 12% и 79%.

60 лет и старше — 9% и 84%.

В разрезе групп медиапотребления:

среди тех, кто относит себя к активным телезрителям, 81% скорее поддерживает «спецоперацию» (доля тех, кто скорее против, — 11%);

среди активных пользователей интернета число сторонников СВО уменьшается до 45% (доля тех, кто скорее против, — 33%).

В разрезе самооценки материального положения:

среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, — не поддерживают СВО 15%, поддерживают 75%;

как среднее — не поддерживают 17%, поддерживают 71%;

как плохое — не поддерживают 22%, поддерживают 61%.

На вопрос «Как Вы в целом относитесь к специальной военной операции на Украине»:

68% опрошенных ответили «скорее положительно» — и это самый высокий процент, которого удавалось достичь за все время опросов ВЦИОМ, начиная с февраля;

18% опрошенных относятся к войне «скорее отрицательно» — самый низкий процент с февраля, когда показатель составлял 27%;

ответ «скорее безразлично» выбрали 5% респондентов;

затруднились ответить 9%.

В самой молодой группе респондентов ответы на эти вопросы распределились поровну: 37% на 37%, и 12% сообщили о своем безразличии. В группе 25-34 года соотношение составило 33% на 45%, а доля безразличных к войне — 11%.

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