В Адлере придумали новый способ обмана туристов. Продавцы пишут цену за полкило и обвешивают покупателей
На главном курорте страны наступила самая горячая пора. Лето в разгаре. Толпы туристов на улицах Сочи и продавцы овощей, фруктов и ягод стали героями очередного скандального видео
На главном курорте страны наступила самая горячая пора. Лето в разгаре. Толпы туристов на улицах Сочи и продавцы овощей, фруктов и ягод стали героями очередного видео, опубликованного в социальных сетях. Telegram-канал «Краснодар край» разместил кадры, снятые на месте уличной торговли в Адлерском районе курорта.
Как можно понять по видеокадрам, возмущенная туристка, купившая черешню, вернулась, чтобы уличить продавца в обмане. По ее словам, она перевесила ягоду в ближайшей «Пятерочке» и была поражена наглостью продавца. Женщина за прилавком обвесила покупательницу более чем в два раза. А стоимость ягоды на ценнике была указана не за килограмм, а за полкило.
- Продавцы фруктов пишут цену за полкило, нигде это не указывая. Мамонты видят привлекательную цену и думают, что столько стоит 1 кг товара. Осознание приходит только после покупки, - прокомментировал свою публикацию автор.
Обманутая покупательница предполагает, что на видео попал новый способ развода туристов.
Ранее издание «Живая Кубань» писала, что в одном из магазинов Туапсе мужчине с инвалидностью по зрению продали гнилые овощи и фрукты. Судя по всему недобросовестная сотрудница продуктового магазина воспользовалась тем, что покупатель незрячий и всучила ему испорченный товар.
Покупатель отправился домой, но по дороге повстречал знакомого. Тот, заглянув в пакет, обратил внимание, что проданные сливы несвежие, дыня наполовину гнилая, а помидоры измяты, и включил камеру мобильника.
Покупки сняли на видео и отправились в магазин, чтобы вернуть товар. Запись на всякий случай оставили включенной, чтобы зафиксировать, если продавец пойдет в отказ и решит не возвращать деньги. Уже в магазин сотрудница сделала удивленный вид и предложила поменять испорченные продукты.