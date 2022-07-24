Меню
Происшествия
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
24 июля 2022, 17:23

После двух разрушительных наводнений в Сочи введен режим ЧС

Администрация Сочи ввела в городе режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий сразу двух разрушительных наводнений подряд: одно началось под утро субботы, другое - менее суток спустя, в ночь на воскресенье

После двух разрушительных наводнений в Сочи введен режим ЧС
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Администрация Сочи ввела в городе режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий сразу двух разрушительных наводнений подряд: одно началось под утро субботы, другое - менее суток спустя, в ночь на воскресенье.

«По всему городу объявили режим ЧС, - написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский. - Это дает нам ещё один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим».

По его словам, воскресный дождь «лил стеной» и не прекращался почти час. За это время в городе выпало 76 мм осадков. Это даже больше, чем в среднем выпадает в Сочи за весь июль - один из самых засушливых месяцев в этих широтах (67 мм).

Ночной разгул стихии стал вторым подряд. Первый раз город затопило за сутки до него - в ночь на субботу - и уже тогда пресс-служба МЧС России предупреждала, что уровень городских рек в Сочи поднялся до критических отметок, а с моря надвигается еще один грозовой фронт.

В результате начавшийся в ночь на воскресенье тропический ливень затопил полтора десятка улиц в центре города. Десятки автомобилей снесло с улиц потоком воды - иногда вместе с находящимися в салоне людьми.

Не обошлось без жертв: Копайгородский сообщил о погибшей в результате наводнения женщине. Как уточняют местные СМИ, ее придавило к забору автомобилем, снесенным потоком воды.

В результате первого, субботнего ливня больше всего пострадал курортный Лазаревский район. Кроме того, оказался затоплен двухсотметровый участок федеральной трассы A-147 (Джубга - Сочи), протянутой вдоль черноморского побережья.

Пресс-служба администрации города сообщила, что сразу на четырех реках - Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста - сработали датчики опасных явлений, предупреждающие об опасно поднявшемся уровне воды.

Подтопление подстанций привело к отключению в нескольких районах города электроэнергии. По словам главы сочинской администрации, в ликвидации последствий наводнения участвовали более 1 000 человек и 400 единиц техники.

Однако вскоре после того как стихия улеглась, городские власти предупредили, что с моря надвигается еще один грозовой фронт. Вечером и ночью в городе ожидали сильные ливни, а над морем - смерчи.

Ближе к ночи воскресенья пришли первые сообщения о том, что после прошедшего ливня река Бзугу вышла из берегов. В соцсетях начали появляться видеоролики, на которых видно, как потоки воды сносят легковые автомобили, в городе слышны звуки сирены.

Позже пресс-служба администрации Сочи сообщила, что основной удар стихии приняли на себя Центральный и Хостинский районы города.

«Пляжи города для купания закрыты. Идёт санитарная уборка», - предупредил жителей и гостей города Алексей Копайгородский. Он также заверил, что городские власти «постараются сделать всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки привести город в порядок».

Материалы по теме
В Адлере придумали новый способ обмана туристов. Продавцы пишут цену за полкило и обвешивают покупателей
Сочи черные
Власти Улан-Удэ предупредили жителей об эвакуации из-за наводнения
Сейчас на главной
В Польше пообещали создать сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
Польша
В Польше пообещали создать сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
У Польши будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак в интервью Sieci
Авторская колонка
Война как средство
На протяжении последних трех столетий Россия оставалась полу-Европой и полу-Западом. Несколько десятилетий советского режима были самой радикальной попыткой превратить ее в анти-Запад, которая потерпела поражение. И с 1980-х годов Россия вернулась на свой проевропейский трек
Рогов Кирилл
Россия готовит фейковое «расследование» об ударе по драмтеатру в Мариуполе, чтобы обвинить Украину
война в украине
Россия готовит фейковое «расследование» об ударе по драмтеатру в Мариуполе, чтобы обвинить Украину
По данным Главного управления разведки, с помощью «расследования» российская сторона хочет возложить ответственность за преступление на Украину
Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
война в украине
Россия вывезла из Украины 448 тысяч детей. Украина считает это похищением
Россия называет вывоз детей из захваченных областей эвакуацией и спасением. Украина же обвиняет Москву в похищении детей с оккупированных территорий
Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Германия
Согласно соцопросам, немцы испытывают все больше страха перед будущим
Все большее число кризисов и их увеличивающаяся продолжительность лишают немцев уверенности в будущем и спокойного отношения к жизни. К такому выводу пришли ученые из Института исследований будущего
Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии
поставки газа в европу
Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии
Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют кражи и вандализм на трубопроводах, из-за чего чего терминал производителя газа Nigeria LNG на острове Бонни работает только на 60%
Политика
Россия включила в список недружественных стран Багамы, Гернси и Мэн
Гернси и Мэн включили в список, так как они поддержали британские санкции против России, а Багамские острова — за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России
Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией
Израиль
Премьер Израиля заявил, что закрытие офисов «Сохнут» повлияет на отношения с Россией
Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства «Сохнут» в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран
МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде
санкции
МИД Украины обвинил Орбана в российской пропаганде
Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана о неэффективности санкций являются российской пропагандой
США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
зерновой коридор
США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю
Шаг в пропасть или спуск с горки
недвижимость
Шаг в пропасть или спуск с горки
Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса и пределы своих финансовых способностей, а вот продавцы еще живут прошлым и не готовы опускать цены. Сценарий заметного снижения стоимости жилья не только вероятен, но и неизбежен
Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Молдова
Власти Молдавии намерены арестовать главу фракции оппозиционной партии «Шор»
Госпожа Таубер полагает, что за решением прокуратуры стоит правящая в стране партия «Действие и солидарность», возглавляемая действующим президентом Майей Санду
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
ВОЗ
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения мирового масштаба - это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии
Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
зерновой коридор
Россия ударила по Одессе на следующий день после подписания договора о «зерновом коридоре»
Спустя день после подписания договоренностей о разблокировке украинских портов и вывозе зерна российская армия атаковала порт Одессы ракетами «Калибр»
Создатель «Масяни» рассказал, что YouTube удалил эпизод мультфильма о войне в Украине
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев рассказал, что YouTube удалил эпизод «Санкт-Мариубург», в котором говорилось о войне в Украин
Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
гражданство
Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сообщила, что власти страны не исключают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта
«Официальное трудоустройство»
Госдума РФ
«Официальное трудоустройство»
Новый законопроект Госдумы, упрощающий переход осуждённых в колонии-поселения, связан с войной, уверены правозащитники. Депутаты планируют разгрузить колонии для военнопленных, вывезенных из захваченных территорий
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
НПО
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
В московской клинике во время процедуры умер замглавы «Высокоточных комплексов», это предприятие занимается производством комплексов «Точка-У», «Панцирь» и «Искандер»