Меню
Культура
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
18 июля 2022, 19:58

Промоутеры включили в договоры с артистами запрет заявлений о политике

Крупные концертные агентства стали включать в контракты с российскими артистами пункт, запрещающий политические заявления со сцены во время концертов

Промоутеры включили в договоры с артистами запрет заявлений о политике

Крупные концертные агентства стали включать в контракты с российскими артистами пункт, запрещающий политические заявления со сцены во время концертов. О такой практике пишет издание РБК со ссылкой на представителей двух агентств и концертный директор нескольких известных групп.

Существование подобных официально прописанных в договоре ограничений подтвердил Эдуард Ратников, гендиректор агентства TCI (привозило в Россию, в частности, Rammstein, Оззи Осборна, устраивало выступления «Арии», «Алисы» и др.). Такая практика в последние месяцы носит массовый характер и касается почти всех крупных мероприятий, уточнил директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Его слова подтвердили еще два собеседника издания.

В распоряжении редакции имеется копия договора с одной из российских групп. В контракте действительно прописан пункт, согласно которому исполнитель «обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта». Он не имеет права «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный способ». Кроме того, артист не может использовать «государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения, а также иную символику, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ».

Если это условие будет нарушено и концерт будет перенесен или отменен, исполнителю придется за свой счет компенсировать расходы на организацию мероприятия. В контракте также прописан штраф в размере 500 тыс. руб., который музыкантам придется выплатить в течение трех дней после нарушения.

Размер штрафа, как правило, зависит от конкретной группы, уточняет один из источников издания. По его словам, в ряде случаев штраф может «кратно» превышать гонорар. Размер штрафов устанавливается индивидуально, но не менее стоимости гонорара за выступление, подтвердил Ратников.

В договорах с некоторыми артистами может быть прописан запрет на политические высказывания не только непосредственно со сцены, но и в рамках промокампании конкретного концерта или тура, рассказал еще один источник. Этот запрет затрагивает, в частности, социальные сети, интервью и общение с фанатами. Однако предоставить образец такого контракта собеседник отказался.

Необходимость включить в договоры пункт о запрете политических высказываний со сцены Ратников объяснил попыткой «застраховать выступление артиста». Другой собеседник отметил, что это в большей степени связано с повышенными рисками запрета деятельности самого промоутера, организовавшего «провокационный концерт». Широкое распространение такая практика получила в апреле на фоне публичных заявлений ряда музыкантов, не поддержавших спецоперацию. Раньше подобных пунктов в договорах не было, отметил один из собеседников издания.

Примеры отмены концертов

В конце февраля российский рэпер Oxxxymiron объявил об отмене трех концертов в Санкт-Петербурге. В начале лета концерты в России, Украине и Белоруссии отменил белорусский рэпер Макс Корж. Группы «Аквариум», «Мумий Тролль» и Tequilajazzz приостановили концертную деятельность. Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин объявил о распаде коллектива. Об отмене концертов сообщали также группы ДДТ и «Машина времени».

26 июня концертная площадка «Главклуб» сообщила об отмене в тот же день выступления группы Anacondaz в рамках фестиваля PunkRupor, а также концертов группы «Несчастный случай» 3 июля и Манижи 8 июля на фоне «звонков из разных инстанций» и внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

Контракт между промоутерами или организаторами концертов и артистами является обычным гражданско-правовым договором оказания услуг или же имеет в себе элементы агентского договора, а значит, подчиняется стандартным правилам Гражданского кодекса, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Поэтому любые обязательства, за исключением тех, которые прямо нарушают законодательный запрет, могут быть оговорены сторонами в рамках такого договора. «Если исполнитель подписался под договором, что он обязуется говорить какие-то вещи или, наоборот, воздержаться от каких-то комментариев, юридически это абсолютно адекватные обязательства, ничего противопоставлено здесь не может быть. А значит, и штрафы организаторы концертов и владельцы площадок с артистов действительно смогут взыскать», — объясняет Данилов.

Концерты пусть и особый, культурный, но все же бизнес, действующий в конкретное время в конкретной стране, констатирует главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его мнению, прописанные в договорах ограничения «логичны»: «Самодеятельность со стороны музыкантов, людей творческих, может привести к убыткам промоутера, особенно если речь идет не об одном концерте, а о серии».

Материалы по теме
В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
«Репортеры без границ» заявили о тотальной военной цензуре в России
Первый канал уволил Максима Галкина из-за его антивоенных постов в соцсетях
Сейчас на главной
Общество
В Адлере придумали новый способ обмана туристов. Продавцы пишут цену за полкило и обвешивают покупателей
На главном курорте страны наступила самая горячая пора. Лето в разгаре. Толпы туристов на улицах Сочи и продавцы овощей, фруктов и ягод стали героями очередного скандала
Путин раскритиковал возглавляемый его сослуживцем по КГБ «Ростех»
Ростех
Путин раскритиковал возглавляемый его сослуживцем по КГБ «Ростех»
Президент России Владимир Путин остался недоволен слабыми результатами госкорпорации «Ростех», которую возглавляет его бывший коллега по КГБ в ГДР Сергей Чемезов
Магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за санкций против России
греция
Магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за санкций против России
Магазины шуб в греческом городе Кастория, где меховая промышленность является основной отраслью экономики, закрываются из-за санкций против России
Мошенники листают вакансии
мошенники
Мошенники листают вакансии
Россияне в поисках работы все чаще сталкиваются с джобфишингом. Этот вид мошенничества рассчитан на тех, кто в попытках трудоустроиться заходит в специализированные каналы в мессенджерах и группы в соцсетях. Злоумышленники под видом проверки банковского счета пытаются получить деньги жертвы
Пожары на юге Европы не стихают. Пожарные в Испании, Португалии и Франции пока не готовы докладывать о заметных успехах
пожары
Пожары на юге Европы не стихают. Пожарные в Испании, Португалии и Франции пока не готовы докладывать о заметных успехах
Во французском департаменте Жиронда огнём уничтожено уже более 14 тысяч гектаров леса, пожары дошли до береговой черты
Глава МИД Украины заявил, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения
война в украине
Глава МИД Украины заявил, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения
Никаких переговоров о мирном урегулировании с Россией сейчас нет, они возможны только после поражения РФ на поле сражения заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
ЕС обсуждает новые санкции против России
ЕС
ЕС обсуждает новые санкции против России
Новые санкции Евросоюза могут затронуть не только политиков и юридические лица из России, но и украинцев, сотрудничающих с оккупационными силами. Об этом заявил в Брюсселе глава МИД Люксембурга
Магазины сети H&M временно откроют для распродажи оставшегося товара
H&M
Магазины сети H&M временно откроют для распродажи оставшегося товара
Шведский ретейлер H&M принял решение полностью прекратить деятельность в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании
«Он предает наши ценности»
Германия
«Он предает наши ценности»
Перед началом слушаний специальной партийной комиссии, которая рассмотрит вопрос исключения Шрёдера из СДПГ, зампредседателя Социал-демократической партии Германии Томас Кучаты заявил, что больше не видит для бывшего канцлера ФРГ будущего в партии
Авторская колонка
Перспективы «Минска 3»
Во время очередного затишья на фронте приходится повторять то, что уже говорилось несколько раз - и не перестало быть правильным. Наоборот, стало ещё более очевидным. В интересах России, в интересах её граждан, в интересах адекватной части российского руководства, «элиты» - немедленное прекращение войны
Сонин Константин
Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова
отставки и назначения
Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что отстранил глав ведомств из-за большого количества государственных изменников среди представителей силовых структур
Северная Македония готова на все
Северная Македония
Северная Македония готова на все
После 17 лет кандидатского стажа в ЕС Северная Македония наконец-то начнет на предстоящей неделе переговоры о вступлении. Для этого Скопье пришлось принять французскую формулу разрешения спора с Софией, позволяющую разблокировать болгарское вето
Цены на аренду жилья в Ереване взлетели из-за притока российских мигрантов
Армения
Цены на аренду жилья в Ереване взлетели из-за притока российских мигрантов
После вторжения России в Украину рынок недвижимости Армении переживает всплеск - с начала года цены на аренду жилья в Ереване выросли на 30-40 процентов
Глава МВД ФРГ предупредила о риске протестов из-за роста цен на газ
Германия
Глава МВД ФРГ предупредила о риске протестов из-за роста цен на газ
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что на фоне неопределенности по поводу поставок российского газа в Германии усиливаются опасения социальных потрясений
Абсолютно домашние животные
санкции
Абсолютно домашние животные
После начала войны в Украине из России ушло множество крупнейших мировых компаний, а оставшиеся на рынке международные и российские производители жалуются на нарушение логистических цепочек и перебои в поставках сырья
Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина
карикатуры
Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина
Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы этой страны из-за карикатур на президента РФ, опубликованных в швейцарской газете
Омский биатлонист и двое его пассажиров погибли при крушении вертолета
авиакатастрофа
Омский биатлонист и двое его пассажиров погибли при крушении вертолета
Биатлонист Игорь Малиновский считался главным талантом своего поколения. Он «разматывал» всех соперников на юниорских чемпионатах мира и выиграл столько золота, сколько не выигрывал никто
Крымскому мосту пообещали «всякие неприятности»
Данное западным партнерам обещание Киева не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович