Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Россия не выполнила своего обещания в рамках соглашение по Нагорному Карабаху и не обеспечила вывод армянских войск с территорий, которые Ереван потерял в результате войны
Россия не выполнила своего обещания в рамках соглашение по Нагорному Карабаху и не обеспечила вывод армянских войск с территорий, которые Ереван потерял в результате войны. Об этом в пятницу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании с членами в правительства.
Вывод армянских войск был зафиксирован в договоренностях ноября 2020 года, в рамках которых Армения вернула Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а Россия развернула в регионе 2-тысячный миротворческий контингент. Соглашение покончило с продолжавшейся 125 дней войной, в ходе которой Азербайджан поддержала Турция, а Армения так не дождалась помощи ни от Кремля, ни от ОДКБ.
По словам Алиева, договоренности обсуждались с Россией несколько месяцев назад, когда Баку посетил высокопоставленный чиновник Минобороны РФ. Он пообещал, что что пункт о выводе армянских войск будет выполнен до июня.
«Но сегодня уже середина июля, этот вопрос еще не решен», — подчеркнул президент Азербайджана (его цитирует РБК).
Через 2,5 часа после совещания Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Эрдогану, чтобы поздравить того с Днем демократии и национального единства. В ходе разговора Алиев и Эрдоган подтвердили «взаимную поддержку и солидарность», сообщила пресс-служба азербайджанского президента.
Кроме того, Алиев предложил помощь в Европе, страдающей от энергокризиса. По его словам, Азербайджан планирует в разы увеличить экспорт электроэнергии по зангезурскому коридору с помощью кабеля, который будет проложен по дню Черного моря.
«Европа уже представила новый проект. Также есть проект строительства кабеля по дну Черного моря из Грузии в Румынию, и мы тоже проявляем интерес к этому проекту. То есть в этой сфере имеются большие перспективы», - сказал Алиев (цитаты по «Интерфаксу»).