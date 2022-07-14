Турецкие компании отказываются помогать России обходить санкции
Импортеры, которые пытаются завозить высокотехнологичную продукцию в Россию через Турцию, сталкиваются с отказами турецких посредников от участия в этих схемах
Импортеры, которые пытаются завозить высокотехнологичную продукцию в Россию через Турцию, сталкиваются с отказами турецких посредников от участия в этих схемах, пишет The Moscow Times со ссылкой на сотрудников двух импортеров и турецкой компании-«отказницы». Например, продукция с полупроводниками и транзисторами сейчас поставляется в Турцию с отметкой «запрет на реэкспорт в РФ», утверждает руководитель крупного логистического оператора.
«Нам запретили везти через Турцию в Россию запчасти для самолетов — [производители] их очень жестко контролируют», — сообщил сегодня на стриме в телеграм-канале банка «Точка» директор компании «Шатл-логистик» Никита Казаринов. Турецкие посредники отказались оформлять эту продукцию, никак не попадающую в категорию товаров народного потребления, из-за опасений вторичных санкций США и ЕС, объяснил он.
А ведь Турция сейчас — один из самых популярных маршрутов для ввоза в Россию как товаров ушедших из страны брендов по параллельному импорту, так и санкционных товаров, признаются участники ВЭД.
Российская компания переводит деньги турецкой, та делает заказ и везет продукцию чаще всего в Стамбул, где груз еще до таможенного оформления переоформляется на российского получателя и отправляется в Россию. К стоимости партии товара прибавляются расходы на логистику и на посредничество.
С ввозом через Турцию обычных товаров народного потребления, например косметики, проблем нет — кроме дополнительных расходов на логистику и комиссию турецкому посреднику (10-16% от стоимости груза, говорят участники рынка). Но с санкционными товарами турецкие партнеры все чаще отказываются иметь дело, сокрушаются российские импортеры.
Другие популярные маршруты — псевдотранзит через Казахстан и закупка товара дистрибьютором из дружественной страны, например, Узбекистана. В первом случае казахская компания закупает продукцию в Европе, завозит через Прибалтику в Россию как транзит, а на российском таможенном складе продает груз местному покупателю. Схема пока работает, но Казахстан сейчас принимает много законов, свидетельствующих о том, что они не хотят иметь дело с реэкспортом в Россию, отметил Казаринов.
При закупке через дистрибьютора груз сначала проходит таможенное оформление в стране прибытия, а потом еще раз в России, что также повышает его стоимость.
Санкционные товары было удобно везти через Турцию: это большая страна с развитой электронной промышленностью, и теоретически закупка турецкой компанией партии, к примеру, в сотню тысяч мощных полупроводников не вызывает подозрения. Другое дело - такая же закупка дистрибьютором из Киргизии, где подобная партия может превысить пятилетнюю потребность промышленности, объясняет The Moscow Times собеседник в крупной логистической компании.
Пока наладить альтернативные схемы не получается: угроза вторичных санкций действует на потенциальных партнеров. Недавно власти Марокко отказались от идеи создания в стране нового морского терминала и торгового дома для транзита экспортной продукции в Россию, рассказали чиновник Минтранса и сотрудники логистических компаний.
Пресечение поставок критически значимого промежуточного импорта станет существенной проблемой, определяющей среднесрочные перспективы российской экономики, говорится в материалах ЦМАКП. Даже если конечный спрос начнет восстанавливаться, российские компании могут оказаться не в состоянии его «освоить» из-за нехватки зарубежных компонентов и сырья. А это, в свою очередь, станет фактором углубления экономического спада.
Импорт отчасти восстанавливается, в том числе за счет развития параллельного импорта, но, несмотря на это, его объемы по-прежнему значительно уступают домартовским, отмечают аналитики Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» (их выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Особенно это касается товаров промежуточного назначения и инвестиционных товаров. При этом сколько-нибудь заметного роста отечественного производства таких товаров не произошло.
Это несет большие риски, предупреждают аналитики ЦБ: снижение производства и предложения товаров в экономике может усилиться по мере того, как запасы сырья и материалов иссякают, а оборудование вырабатывает ресурс.