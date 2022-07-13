Центральный Банк обнаружил в России бум финансовых пирамид
Центробанк за первое полугодие выявил в России больше 2000 финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций. Это втрое больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года
Центробанк за первое полугодие выявил в России больше 2000 финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций. Это втрое больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года, и сравнимо с результатами за весь прошлый год, говорится в сообщении регулятора.
«Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — больше чем в два», — отметили в ЦБ.
Санкции, введенные после начала войны в Украине, негативно отразились на работе российских банков и легальных финансовых сервисов. Этой ситуацией воспользовались злоумышленники, которые начали рекламировать «займы от частных лиц» и вложения в сомнительные проекты. Большинство — почти 80% — пирамид и нелегалов действовали в интернете. В основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.
Ежегодно россияне теряют 10-12 миллиардов рублей от участия в финансовых пирамидах, подсчитал ЦБ. Средний жизненный цикл пирамиды, в который входит создание нелегального продукта, сбор денег и исчезновение компании, сейчас занимает 2,5-3 месяца.
Всего за прошлый год Банк России выявил 2679 компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее. По итогам проверок возбуждено более 130 уголовных и около 490 административных дел.