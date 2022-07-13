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13 июля 2022, 14:30

В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что Иран «не будет помогать ни одной из сторон» в ходе войны между Россией и Украиной

В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил в интервью La Repubblica, что Иран «не будет помогать ни одной из сторон» в ходе войны между Россией и Украиной.

«Некоторые западные страны, среди которых США, производят вооружения и стараются продать свою продукцию. Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации. <…> У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт», — сказал министр.

Официальный представитель МИД Ирана на вопрос журналистов о предполагаемой поставке России вооружения и технологий ответил, что позиция страны в отношении войны в Украине «достаточно ясна и многократно озвучивалась официально». Он не подтвердил и не опроверг информацию о том, планируют ли иранские власти поставлять России беспилотники. 

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что правительство Ирана готовится «в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие». По его словам, Иран также готовится «обучить российские силы их использованию» в этом месяце.

«Российские военные блогеры и военные корреспонденты давно критикуют Кремль за неэффективность мер воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня из-за отсутствия беспилотников», — заметили в американском Институте изучения войны 12 июля. Исследователи также сослались слова на экс-министра обороны «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), который заявил, что ВСУ «успешно защищали линию фронта в Донецкой области благодаря преимуществу возможностей украинских дронов в этом районе».

Иранские власти официально выразили свою позицию по отношению к войне России в Украине через несколько дней после российского вторжения. Согласно заявлению главы МИД страны, сторонам необходимо немедленно прекратить боевые действия. В то же время, как утверждает руководитель Ирана Али Хаменеи, война в Украине стала «следствием политики США».

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что массовое производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране осуществлялось с конца 2021 года. За образец иранские предприятия взяли модели перехваченных американских аппаратов RQ-170 Sentinel, а произведенные дроны передавали боевым группировкам, поддерживаемым Исламской Республикой.

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