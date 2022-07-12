Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Тегеране
Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — сказал пресс-секретарь, говоря о подробностях поездки Путина в Иран.
О том, что Путин и Эрдоган проведут встречу, в Кремле сообщили накануне после телефонных переговоров двух лидеров. По информации пресс-службы Кремля, президенты обсудили в том числе экономическое сотрудничество, урегулирование в Сирии, а также ситуацию вокруг Украины «в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море» и поставок зерна. Как сообщили в турецкой администрации, во время разговора Эрдоган заявил Путину, что «пришло время принять меры в отношении плана ООН» по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.
Встреча двух президентов пройдет во время визита Путина в Тегеран, о котором ранее 12 июля сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. Там российский президент встретится с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Ключевой темой переговоров станет развитие двустороннего экономического сотрудничества, передает слова Пур-Эбрахими агентство Merh.
Для российского президента это будет вторая зарубежная поездка с начала военной операции в Украине. Так, в конце июня он принял участие в Каспийском саммите в Туркмении, а затем отправился в Таджикистан, где встретился с президентом Эмомали Рахмоном.