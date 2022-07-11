Эстония вслед за Литвой закрыла границу с Россией для товаров
В Эстонии вступил в силу запрет на ввоз в Россию и вывоз из нее подсанкционных товаров, в том числе частными лицами. Такие ограничения анонсировал еще 20 июня Налогово-таможенный департамент республики
В Эстонии вступил в силу запрет на ввоз в Россию и вывоз из нее подсанкционных товаров, в том числе частными лицами. Такие ограничения анонсировал еще 20 июня Налогово-таможенный департамент республики.
Запрет связан с принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход.
Полный список подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Среди них алкогольные напитки крепостью менее 80%, старая и новая мебель, древесина, удобрения, цемент, икра, пневматические шины, техника стоимостью более 750 евро, в том числе смартфоны и ноутбуки, а также другие предметы дороже 300 евро.
Ограничения не распространяются на личные вещи, включая используемый телефон, ценную сумочку и верхнюю одежду.
Также в Россию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки. Департамент призвал людей тщательно проверять, что они покупают в РФ и что собираются взять с собой в эту страну, чтобы избежать дальнейших проблем.
Там напомнили, что нарушение санкций является преступлением. На первый раз за это будут привлекать к административной ответственности, а далее — уже к уголовной. При этом наказание для частных лиц предусматривает до 5 лет лишения свободы. То же нарушение, совершенное юридическим лицом, грозит денежным штрафом.
11 июля также вступили в силу ограничения на транзит цемента, алкоголя и других товаров в Калининградскую область, сообщили в литовской таможне. Они предусмотрены пятым санкционным пакетом, принятом 8 апреля. При этом ЕС определил разные даты ввода ограничений для конкретной продукции, чтобы процесс был поэтапным.
Так, с 18 июня власти Литвы уже запретили транзит ряда товаров между Калининградской областью и остальной Россией. В ответ МИД РФ выразил протест и потребовал отменить запрет. Однако в Вильнюсе подчеркнули, что Литва не вводит никаких односторонних и дополнительных ограничений, и транзит товаров, которые не попали под санкции ЕС, продолжается.
8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва завершила подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград. Она пригрозила приступить к их реализации, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней.
18 марта также сообщалось, что Литва установила лимит в 60 евро на вывоз наличных в Россию и Белоруссию. Но 25 марта на сайте таможенной службы появилось уточнение, что под ограничения не попадают деньги для личного пользования людей, которые едут в эти страны.
В конце июня представитель таможни Литвы Роландас Юргайтис сообщил, что сотрудники ведомства составили более 100 протоколов в связи с нарушениями санкций и начали расследовать несколько десятков дел.
По его словам, некоторые компании страны все еще заказывают товары из России и Белоруссии, несмотря на запрет их ввоза в Литву. Бизнесмены подают декларации несколько раз в надежде, что один из сотрудников пропустит товар и они смогут обойти санкции. «Создается такое впечатление, что Украине мы сочувствуем, но деньги деньгами, бизнес бизнесом, и не весь бизнес патриотически прекратил свою деятельность. Есть те, кто продолжает и не хочет прекращать», — отметил Юргайтис. Он добавил, что чаще всего в Литву, как и в другие страны Балтии, незаконно везут древесину.