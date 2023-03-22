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война в украине
22.03.2023 14:38

Дедушкины консервы

Россия везет в Украину танки Т-54/55

Дедушкины консервы

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала полученные от источника фотографии железнодорожного состава с танками, который в эти дни движется с Дальнего Востока на запад России. На платформах – снятые с консервации танки Т-54, разработка которых началась еще перед окончанием Второй мировой войны. До этого самыми старыми из танков, которые армия РФ использует против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года.

На фотографиях эшелона с военной техникой, попавших в распоряжение CIT, есть как Т-54, так и танки, которые могут быть его поздними версиями или танками Т-55.

Т-54Б, модернизированный из Т-54А, или Т-54Б нового производства на железнодорожной платформе, следующей из Приморского края на запад России, март 2023 года

Т-55 на базе хранения танков в Арсеньеве, фото сделано не позже 2011 года

Как выяснили в CIT, состав недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков (1295 ЦБРиХТ, в/ч 42718). Это не первый случай, когда танки снимаются с консервации на этой базе и отправляются в Украину: в октябре в Екатеринбурге попал на видео эшелон с танками Т-62М(В), который тоже отправился из Арсеньева. О том, что в Арсеньеве наряду с относительно современными танками Т-80БВ и Т-72Б хранились Т-62М(В), свидетельствуют фотографии, сделанные корреспондентом РИА "Новости" в 2018 году.

Фотографии танков Т-54 и Т-55 на базе в Арсеньеве можно найти в сообществе служивших там военных в социальной сети "ВКонтакте". Снимки опубликованы в 2010–2011 годах. Отличить один танк от другого можно по грибовидному колпаку вентиляции: в Т-55 его убрали, чтобы защитить экипаж от радиоактивной пыли в случае ядерного взрыва.

Аналитики Conflict Intelligence Team также изучили общедоступные спутниковые фотографии базы хранения в Арсеньеве и снимки, доступ к которым Радио Свобода получило с помощью сервиса Planet.com. На фото видны открытые площадки для хранения техники и ангары. Из снимков следует, что не ранее 12 июля и не позже 2 октября 2022 года базу покинул как минимум 191 танк (вероятно, в основном Т-62). Как полагают в CIT, в реальности это число может быть выше, поскольку машины, лучше всего подготовленные к боевому использованию, обычно находятся в ангарах и зафиксировать их отправку сложно.

Через час с небольшим после публикации этого материала в интернете появилось видео с поездом, везущим танки Т-54/55, снятое, предположительно, в европейской части России.

Танк Т-54 был разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Вместе с Т-55 их было выпущено более 40 тысяч штук. Эти машины стояли на вооружении многих стран мира, включая советские Чехословакию, Польшу и Румынию. Одним из первых случаев их применения стало подавление Венгерского восстания в 1956 году.

Пик массовой переброски старой советской техники из России в места боев в Украине пришелся на осень 2022 года, когда Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". Тогда эшелоны везли в Ростовскую область те же танки Т-62 и другую технику, снятую с консервации.

«Даже устаревший танк может быть полезнее, чем его отсутствие, но мы считаем ключевыми минусами данных моделей отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей, не говоря уже о системе управления огнём. Кроме того, у них примитивные прицелы, а у Т-54 – неполноценная стабилизация орудия. Сложно назвать возможные сферы применения этих танков, но в любом случае, наряду со снятием с хранения БТР-50 и установки на МТ-ЛБ корабельных зениток это свидетельствует о серьезных проблемах по обеспечению вооруженных сил РФ военной техникой», – говорят в Conflict Intelligence Team.

Украинские военные тем временем продолжают обучаться работе с западными танками "Леопард-2", которые страны Европы договорились поставить Киеву в рамках "танковой сделки". Четырехнедельные курсы для танкистов ВСУ проходят, в частности, в Германи и Испании. О том, в чем заключаются основные преимущества "Леопардов" и других западных танков перед советскими и российскими машинами, а в чем они более уязвимы, мы рассказывали в этой статье.

По материалам издания «Радио Свобода»

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