Миллион угроз
Почему победа России в Украине может обернуться для мира ядерной катастрофой
Россия с первых недель войны в Украине шантажирует мир ядерной войной: власти делают это более сдержанно, пропагандисты — более агрессивно. Корреспондент Atlantic Эрик Шлоссер рассуждает о том, почему на такой шантаж нельзя поддаваться и как победа Украины может привести мир к полному ядерному разоружению. Предлагаем вам ознакомиться с переводом его статьи.
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Утром 5 декабря 2022 года на авиабазе «Энгельс» примерно в 800 км к юго-востоку от Москвы произошел мощный взрыв. Это один из двух основных российских аэродромов, где базируются стратегические бомбардировщики, которые уже почти год наносят удары по украинским городам. Взрыв, вызванный украинским беспилотником, повредил два Ту-95 — огромных турбовинтовых бомбардировщика, которые с 1950-х годов стали символом кремлевской авиационной мощи. Большая часть репортажей об атаке беспилотников была сосредоточена на ее дерзости и влиянии на боевой дух россиян, а также на отказе российской системы ПВО. Но нападение имело более широкое значение, которое осталось практически незамеченным.
В нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы в Энгельсе, где произошел взрыв, расположены подземные бункеры. Там, с большой долей вероятности, хранятся ядерные боеголовки, и их могут быть сотни. Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 были разработаны во время холодной войны для нанесения ядерных ударов по странам НАТО и до сих пор стоят на вооружении России. Нападение беспилотников на Энгельс стало важной вехой в военной истории: это первая в мире воздушная атака на ядерную базу. Вероятность детонации была невелика даже при прямом попадании в хорошо укрепленные бункеры. Но наличие ядерных боеголовок на базе, которую российские бомбардировщики обычно используют для нападений на Украину, напоминает о том, насколько большая угроза заложена в этой войне. 26 декабря Энгельс был атакован другим украинским беспилотником, в результате погибли трое военнослужащих.
Вторжение в Украину с самого начала сопровождалось угрозами России применить ядерное оружие. Уже 27 февраля 2022 года президент Владимир Путин пожаловался, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны», и предупредил, что в результате российские ядерные силы будут переведены на «особый режим несения боевого дежурства». За этим предупреждением не последовало никаких видимых оперативных действий. Но почти ежедневные угрозы применения ядерного оружия стали неотъемлемой составной частью российской государственной пропаганды, стремящейся внушить страх странам НАТО, воспрепятствовать их вступлению в войну и ограничить поставку военной помощи Украине.
Российские пропагандисты получили поддержку необычайно пестрой группы людей в Соединенных Штатах, включая ведущего Fox News Такера Карлсона, ультраправого члена конгресса Марджори Тейлор Грин, «Демократических социалистов Америки» и экономиста Колумбийского университета Джеффри Сакса. В основе всей этой пропаганды, которая оправдывает Россию и обвиняет в развязывании войны США, лежат четыре основных постулата. Первое: Америка уже давно добивается вхождения Украины в НАТО, и это представляет серьезную угрозу для безопасности России. Второе: из-за продолжающихся поставок американского оружия в Украину боевые действия затягиваются и несут ненужные страдания гражданскому населению. Третье: истинная цель американцев, поддерживающих Украину, — это уничтожение России. И, наконец, четвертое: американская политика вскоре может привести мир к полномасштабной ядерной войне.
Эти постулаты основаны на лжи. Они распространяются для того, чтобы оправдать беспрецедентный ядерный шантаж, с помощью которого Россия пытается захватить территории соседнего государства. Опасения по поводу возможного обмена ядерными ударами до сих пор удерживали США и страны НАТО от предоставления Украине оружия, которое могло бы радикально изменить ход войны. Если ядерные угрозы или фактическое применение ядерного оружия приведут к поражению Украины, Россия может использовать их для давления на другие государств. Тактика, когда-то считавшаяся аморальной и недопустимой, может стать обычным явлением. Ядерное оружие больше не будет рассматриваться исключительно как последнее средство сдерживания. Девять стран, которые им располагают, получат еще большее влияние. Страны, у которых ядерного оружия нет, будут еще более активно стремиться его получить. Глобальные риски опустошительных войн будут расти в геометрической прогрессии.
Вот почему самая большая ядерная угроза, с которой мы можем столкнуться, — это победа России в Украине.
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Россия располагает почти 6000 ядерных боеголовок — это больше, чем у любой другой страны. На протяжении долгих лет для Владимира Путина они были одним из главных предметов национальной гордости. Но его заявления об использовании ядерного оружия во время войны в Украине были уклончивыми и противоречивыми. «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, — сказал Путин в сентябре, — мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф». В его словах о «защите» чувствовалась скрытая угроза: попытка Украины вернуть земли, аннексированные Россией и признанные Путиным частью «нашей страны», может привести к ядерному ответу. Тогда же российский президент, имея в виду США и страны НАТО, заявил: «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». В октябре Путин уже говорил о том, что Украина готовит провокацию и собирается взорвать на своей территории «грязную бомбу» с радиоактивными отходами, чтобы обвинить в этом Россию. В декабре он заявил, что риск ядерной войны возрастает, но еще раз сделал акцент на том, что реальная опасность исходит не от России: «Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие… Но мы не собираемся размахивать этим ядерным оружием как бритвой и бегать с ним по всему миру».
Высказывания Путина были сдержанными и открытыми для множества интерпретаций, а вот подконтрольные ему пропагандистские СМИ в выражениях не стеснялись. Уже скоро год как они источают недвусмысленные угрозы и превозносят ядерную мощь России. Такое разделение труда позволяет Путину сохранять образ государственного мужа, в то время как его подчиненные сеют страх и нормализуют идею использования ядерного оружия для массовых убийств мирных жителей. «Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая, — говорила в апреле главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. — Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой, потому что, зная нас, зная нашего руководителя, Путина Владимира Владимировича, зная, как здесь все устроено… Самое невероятное — что в конце концов все это закончится ядерным ударом — мне представляется все же более вероятным, чем такое развитие событий». В разное время Симоньян говорила о ядерных атаках на Украину, Польшу, Великобританию и США.
Телеведущий Владимир Соловьев регулярно повторяет, что предпочитает ядерное уничтожение поражению России. Особенно разозлило Соловьева приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и конгресс США в декабре. «Мы или победим, или человечество исчезнет. Потому что Господь не потерпит торжества антихристова воинства, — сказал он, повторяя новую пропагандистскую мантру о том, что украинцы не только нацисты, но еще и сатанисты. — Мы русские — самых разных национальностей! — и с нами Бог». Ненависть к безбожному западному декадансу при этом не мешала Соловьеву до вторжения в Украину владеть виллами с видом на озеро Комо в Италии.
Ядерный фанатизм в российской поп-культуре сейчас достигает уровня Северной Кореи. Ничего подобного не было во времена холодной войны. На ноябрьском митинге, организованном с одобрения Кремля, демонстранты прошли маршем по улицам центра Москвы с макетом межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», под песню группы Queen «We Will Rock You» с новым текстом, призывающим к разрушению Вашингтона. Певец и депутат Госдумы Денис Майданов 17 декабря выпустил глянцевый клип, посвященный той же самой ракете, в котором в сопровождении военного хора поет:
«В нем скопилась вся мощь Енисея,
Воля тверже уральских гор.
В пыль врагов в мгновенье рассеять,
Он готов исполнять приговор.
Ему ПРО США не помеха,
Ему санкции не страшны.
Для Сармата одна лишь утеха —
Потревожить натовцев сны.
Из России-матушки
В даль глядят Сарматушки,
На Соединённые Штатушки».
Путин культивирует почтение к ядерному оружию не только в российском обществе, но и в вооруженных силах. Профессор израильской Школы управления, дипломатии и стратегии имени Лаудера Дмитрий Адамский описал этот процесс в своей крайне тревожной книге «Российское ядерное православие» (2019). «У каждой ветви ядерной триады есть свой святой покровитель, — отмечает Адамский, — и их иконы висят на стенах освященных штабов и командных пунктов». Связь православия с ядерным оружием помогает Путину обосновывать необходимость истребления врагов нации. Еще в 2018 году он говорил: «Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».
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Кремлевская пропаганда утверждает, что расширение НАТО представляет собой серьезную военную угрозу, которая оправдывает как модернизацию российского ядерного арсенала, так и вторжение в Украину. Когда в декабре 1991 года распался Советский Союз, в состав Североатлантического альянса входили 16 государств. Сегодня их 30, и почти половина — это бывшие союзники или республики СССР, а еще два государства, Швеция и Финляндия, ожидают окончательного одобрения членства. Понятно, что перекройка карты, изменения в международных союзах и утрата имперского статуса имеют серьезное психологическое воздействие на Кремль. Но утверждать, что в течение последних трех десятилетий НАТО расширяется, чтобы вторгнуться в Россию, абсурдно.
Осенью 1991 года, когда Советский Союз распадался, президент США Джордж Буш-старший стремился снизить угрозу ядерной войны и заверить Москву в том, что НАТО — исключительно оборонительный альянс. Буш заявил, что Соединенные Штаты не только выведут из Европы все свое ядерное оружие малой дальности наземного базирования, но и уничтожат его. Кроме того, Буш пообещал, что все ядерные боеголовки будут снято с американских боевых кораблей и подводных лодок. США провели эти сокращения в одностороннем порядке, без каких-либо условий, чтобы Москва сделала то же самое. Несколько месяцев спустя администрация Буша объявила о дальнейших односторонних сокращениях ядерного арсенала НАТО. В академических кругах эту попытку президента Буша успокоить Москву называют «самым масштабным сокращением ядерных вооружений в истории».
В 1991 году силы НАТО располагали более чем 3000 тактических ядерных боеголовок. Сегодня у альянса их около сотни, и все это — гравитационные бомбы, установка которых на самолеты занимает много часов, а возможно, даже дней. Хотя в 1991 году Кремль и обещал провести аналогичные сокращения, этого так и не произошло. Сегодня Россия располагает примерно 2000 тактических ядерных боеголовок, многие из которых были модернизированы и приспособлены под крылатые ракеты.
Сокращение обычных вооружений НАТО после окончания холодной войны стало еще более резким. В 1990 году у США было около 5000 танков, базирующихся в Германии. Сегодня их нет. Последние 22 американских танка были выведены из Германии в 2013 году. В конце холодной войны в немецкой армии было более 7000 танков — сегодня их всего пара сотен, что едва ли можно назвать устрашающей силой вторжения. (Россия уже, возможно, потеряла в Украине на порядок больше танков.) Страны Балтии, которые тоже входят в НАТО, представляют еще меньшую угрозу для России. В армиях Латвии, Литвы и Эстонии нет ни одного танка.
На протяжении последних десятилетий страны НАТО не замышляли тайное вторжение в Россию с целью ее уничтожения. Наоборот, они предоставили стране триллионы долларов в виде прямых инвестиций, передачи технологий и платежей за нефть, газ и другие природные ресурсы. В основном благодаря расширению торговли с Западом в России впервые в ее истории появился большой средний класс, а среднемесячный доход увеличился с $25 в 1992 году до нынешних $1206 долларов. Но параллельно российские власти создали самую неравноправную экономику в мире, где около 500 олигархов контролируют больше богатства, чем 99 процентов взрослого населения страны. Кремль использует имперскую риторику и прославление ядерного оружия, чтобы отвлечь население от экономических трудностей. Согласно исследованию Федеральной службы государственной статистики России, проведенному в 2018 году, около одной пятой домохозяйств в стране по-прежнему не имеют водопровода, около четверти — туалетов в помещении.
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После разрушения Хиросимы и Нагасаки в 1945 году «отец атомной бомбы» Роберт Оппенгеймер предупреждал, что ядерное оружие «не так уж сложно изготовить» и оно «очень дешево». Оппенгеймер опасался, что создать его захотят очень многие страны и это поставит под угрозу будущее человечества. В 1963 году президент США Джон Ф. Кеннеди высказывал опасения, что за следующие десять лет в мире может появиться от 15 до 25 стран, обладающих ядерным оружием. В телеобращении к американцам он сказал: «Я прошу вас задуматься на мгновение и представить себе, что это значит — когда ядерное оружие есть в стольких руках, у стран больших и малых, стабильных и нестабильных, ответственных и безответственных, разбросаны по всему миру».
При активной поддержке США и СССР в 1968 году был заключен, а два года спустя вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Его подписала 191 страна. Договор позволяет пяти из них — Соединенным Штатам, Великобритании, России, Китаю и Франции — обладать ядерным оружием. Но они при этом должны стремиться к полному ядерному разоружению. В обмен на доступ к мирной атомной энергии другие-участницы договора отказались от попыток создать собственное ядерное оружие. Три страны (Индия, Пакистан, Северная Корея) открыто создали его — вопреки духу договора; одна сделала это тайно (Израиль); четыре страны сдали свое ядерное оружие (Южная Африка, Беларусь, Казахстан и Украина); еще 15 стран начали, а затем прекратили программы создания ядерного оружия. Благодаря необычайному сочетанию искусной дипломатии и чистой удачи худшие опасения Оппенгеймера и Кеннеди до сих пор не не оправдались. Однако все это может быстро измениться, если ядерные угрозы, атаки или шантаж позволят России извлечь выгоду из вторжения в Украину.
У Японии есть тонны плутония, оставшегося от ее программы атомной энергетики, который вполне подходит для ядерных боеголовок, и она может создать небольшой арсенал в течение года. Южная Корея могла бы сделать то же самое примерно за два года, и 11 января ее президент заявил, что его стране, возможно, понадобится «собственное ядерное оружие». Япония и Южная Корея все острее чувствуют ядерную угрозу со стороны Северной Кореи и Китая: японские власти решили удвоить свой военный бюджет, а более 70% южных корейцев считают, что их страна должна получить ядерное оружие. Тайвань может получить его в течение нескольких лет, Саудовская Аравия — тоже довольно быстро. На конференции в Абу-Даби в декабре этого года саудовский министр иностранных дел дал понять, что, «если Иран получит боеспособное ядерное оружие, это полностью меняет правила игры». А если оно будет у Саудовской Аравии, то вскоре может также появиться у Турции, Египта и Алжира.
Во время холодной войны США и СССР, вопреки желаниям обеих сторон, несколько раз подходили в непосредственную близость к ядерному конфликту — конфликту, который мог унести жизни сотен миллионов людей. Примечательно, что ни один город не был разрушен атомным взрывом со времен Нагасаки. Распространение ядерного оружия среди большего числа стран на фоне растущих националистических настроений и обострения межэтнических конфликтов, несомненно, увеличит вероятность того, что над городами по всему миру вырастут ядерные грибки.
Поражение России в Украине укрепит Договор о нераспространении ядерного оружия. Украинские успехи на поле боя были достигнуты с помощью обычного оружия, которое поражало военные цели, а не с помощью атомной бомбы, применение которой приводит к массовые жертвам среди мирного населения. Если страна, обладающая наибольшим количеством ядерного оружия в мире, не сможет одержать победу, значение такого оружия уменьшится. И необходимость ликвидации мирового ядерного арсенала станет еще более очевидной. Теория ядерного сдерживания основана на рациональном поведении. Она плохо защищает от лидеров, которые оторваны от реальности, склонны к суициду или одержимы фанатичными религиозными идеями. Угроза ядерного уничтожения не исчезнет до тех пор, пока будет существовать ядерное оружие как таковое.
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Чтобы понять намерения Владимира Путина, далеко ходить не надо. В то время как американские изоляционисты и ученые-социалисты возлагают вину за вторжение в Украину на США и их гегемонистское стремление к расширению НАТО, социал-демократическое правительство Финляндии придерживается другой точки зрения. У финнов есть большой опыт взаимодействия с российским империализмом и колониализмом. В 1809 году Финляндия, находившаяся до этого под властью Швеции, была завоевана и вошла в состав Российской империи. Попытки «русифицировать» финнов оказались безуспешными — напротив, у них сформировалось сильное национальное самосознание, и в 1917 году Финляндия обрела независимость. Вторая мировая война — прежде чем стать Великой отечественно — началась для Советского Союза с вторжения сначала в Польшу, а затем в Финляндию. И финны, несмотря на огромный численный перевес Красной армии, смогли нанести противнику серьезный урон, заручиться международной поддержкой и положить конец конфликту, сохранив почти всю свою территорию. Финляндия оставалась нейтральной во время холодной войны и создала грозную армию исключительно для самообороны. Теперь она может мобилизовать около 1 миллиона солдат и резервистов — почти пятую часть населения.
Финский президент Саули Ниинисте до недавнего времени поддерживал вполне теплые отношения с Владимиром Путиным: за последнее десятилетие они разговаривали лично или по телефону более 40 раз. И Финляндия долгое время выполняла роль незаметного посредника между Белым домом и Кремлем. Но вторжение в Украину развеяло все иллюзии, что Россия может быть надежным соседом. Отказ Финляндии от своей традиции нейтралитета и подача заявки на вступление в НАТО знаменуют собой радикальный поворот в истории страны. И с военной точки зрения это имеет большее значение, чем потенциальное членство в НАТО Украины. Общая протяженность российско-финской границы — почти полторы тысячи километров, и Петербург к ней ближе, чем к Москве. Членство Финляндии в НАТО поможет альянсу доминировать на Балтийском море, угрожать важнейшим ядерным базам России на Кольском полуострове и изменить стратегический баланс в Арктике. И тем не менее Россия не назвала желание Финляндии вступить в НАТО реальной угрозой своему существованию, заслуживающей ядерного уничтожения. С финнами этот номер не пройдет — они слишком хорошо знают русских.
Завершение войны в Украине потребует решения множества сложнейших вопросов: военные преступления, репарации, обмен военнопленными, возвращение похищенных Россией детей. Украинское правительство, а не Соединенные Штаты или НАТО, должно будет решить, как действовать дальше. Но основа справедливого урегулирования проста. Как-то в октябре журналист спросил финского премьер-министра Санну Марин, можно дать России какую-то «лазейку», чтобы она могла сохранить лицо и мир избежал ядерного противостояния. Марин попросила уточнить, что имеется в виду под «лазейкой». «Выход из конфликта», — уточнил репортер. «Выход из конфликта? — переспросила Марин. — Выход из конфликта — это уход России из Украины. Вот выход из конфликта. Спасибо». Потом она усмехнулась, развернулась и ушла.