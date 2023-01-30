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поставки оружия Украине
30.01.2023 00:54

Броня у нас крепка и танки наши быстры

На ТВ и в прокремлевских изданиях рассказали о превосходстве российских танков над «Абрамсами» и «Леопардами»

Броня у нас крепка и танки наши быстры

После объявления о поставках Украине американских и немецких танков на федеральных телеканалах и в прокремлевских онлайн-изданиях стали появляться материалы, восхваляющие российские танки и критикующие иностранную военную технику, пишет издание «Агентство». В них рассказывается о том, как Abrams непригоден для зимы, а Leopard «большой не от хорошей жизни».

Широкое распространение в прокремлевских СМИ получило видео, на котором американский танк M1 Abrams не может преодолеть снежный склон. Скользящий на льду танк показали в эфире «Вести» на «России 1» вечером 25 января, в день объявления о поставках западных танков. «Против поставок "Абрамсов" Украине открыто высказывался Пентагон: дескать, слишком тяжелые, дорогие и капризные в обслуживании, а, может, и мало на что способны в таком климате, судя по этим кадрам с полигона», — прокомментировали на «России 1».

На НТВ в вечернем выпуске 25 января сообщили, что Вашингтон и Берлин «оберегают» свои танки, боясь за их репутацию. Германия, как утверждается, «рискует потерять свою нишу», ведь несколько лет назад в Сирии их уничтожали «противотанковыми ракетами советского производства».

На следующий день, 26 января, в вечернем выпуске программы «Сегодня» на НТВ ведущий сказал, что Вашингтон получит от поставок Leopard 2 в Украину экономическую выгоду, поскольку американским танкам потом будет проще вытеснить немецкие машины в Европе.

В новостях на «России 24» вечером 25 января ведущий Алексей Казаков решил спрогнозировать «исход поединка» между российским и немецким танком. Помогал с прогнозом Вадим Заводченков, который обычно на канале рассказывает о погоде как ведущий специалист центра «Фобос». Заводченков сообщил, что «эксперты даже проводили компьютерное моделирование [танкового поединка Leopard 2A6 и Т-90М «Прорыв»], и сравнение всегда не в пользу немцев». Как объяснил сотрудник центра «Фобос», немецкий танк «такой большой не от хорошей жизни», а основное преимущество российских танков — в «более мощном вооружении».

Скользящий M1 Abrams показали еще и в воскресных «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым. По мнению ведущего, кадры говорят о том, что американские танки «не пригодны для зимы», а «видеть горящий «Абрамс» в степях Украины — морально тяжело для тонкой американской души».

Видео с американским танком, который не может подняться на заснеженный склон, опубликовало в своем телеграм-канале и на сайте агентство РИА Новости. Пост сопровождался словами: «российский танк Т-80БВ, принятый на вооружение еще в 1985, превосходит последнюю модификацию Abrams по удельной мощности и ходовым качествам».

Целую методичку под названием «Бей «Леопарда»! — как дед бил «Тигров» и «Пантер» выпустило прокремлевское издание Readovka. RT опубликовало видео с заголовком «Российские военные справятся с танками Leopard или Challenger, если встретят их на поле боя», в котором эти слова говорит механик-водитель российского танка.

РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова сообщили, что «M1 Abrams и Leopard 2 угрожают здоровью украинцев» из-за урановых снарядов. В другой публикации РИА главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сказал, что западные танки не подходят для боев в Украине, хотя призвал не списывать со счетов их огневую мощь.

Обозреватель Юрий Подоляка объявил немецкие танки «металлоломом», а телеграм-канал «Рыбарь» назвал их поставку «пиар-ходом», добавив, впрочем, что «в рядах украинской армии могут появиться два боеспособных корпуса с большим количеством бронетехники и новейших артиллерийских систем».

Подобным образом Путин реагировал и на поставку реактивных систем западного огня HIMARS Украине. В июне он говорил, что их поставка «ничего не меняет», однако ВСУ потом успешно использовали РСЗО, обстреливая тыловые позиции российской армии и склады боеприпасов.

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