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05.02.2023 21:31
Валерий Авдерин: Оригинальность для оригинальности – это просто дурновкусие
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Оригинальность для оригинальности – это просто дурновкусие

Валерий Авдерин: Оригинальность для оригинальности – это просто дурновкусие

Слушал-смотрел на днях в Геликоне «Иоланту» Чайковского. Последняя его опера.

Всё было на уровне, недоумение вызвала лишь режиссура. Полез разбираться. Оказалось, ставил оперу Сергей Новиков. Начальник управления администрации Президента России по общественным проектам. До этого он был замначальника управления внутренней политики Президента России.

Высокопоставленного чиновника пустили в прославленный театр, позволив поиграться в режиссёра. Кстати, это уже не первая его оперная постановка. Но в такой стране, как Россия, подобное даже не вызывает желания кидать камни в дирекции этих театров. Хочешь жить – умей вертеться.

Сам Сергей Новиков окончил когда-то музыкальное училище, знает ноты и даже играет в кругу семьи на нескольких музыкальных инструментах. Нашёл занятное интервью с ним почти двухлетней давности...

Ничуть не сомневаюсь в его любви к музыке, но любовь и компетентность – это вещи разные. И не очень связанные.

Режиссура же спектакля ничего, кроме слёз, вызвать не может. То, что герои как бы средневековой истории ходят в шортах и пляжных халатиках, постоянно размахивают мобилами и делают селфи… уже совершенно не удивляет и не возмущает. Я давно привык к театральной условности, которая превращается порой в сверхусловность… Меня этим не напугаешь. Но то, как это сделано… Просто уровень… А сделано всё откровенно бессвязно и бредово. В длинной череде режиссёрских «находок» нет никакой логики и никакой продуманной цельной эстетики.

Жалею ли я о потраченных деньгах? Пожалуй, нет. Труппа отработала неплохо. Если закрыть глаза или быть слепым, как главная героиня спектакля – всё вообще здорово.

Но, так как я пока ещё не слепой, объясните мне, зачем слепая Иоланта развлекается стендовой стрельбой по тарелочкам? Из охотничьей двустволки. Зачем все на сцене постоянно бухают? Зачем Водемон и Роберт одеты в откровенно клоунские наряды? И так далее…

Все эти мульки – ради одного. Ради оригинальности. А оригинальность ради оригинальности – это уже дурновкусие.

Это – как если танец маленьких лебедей в «Лебедином озере» будут танцевать бородатые мужики с гранатомётами. Почему? Так оригинально же! Новое прочтение старого материала.

И, зная, как всё уcтроено в России, понимаешь, что дружба с представителями власти – едва ли не главное условие благополучия даже для театра. Или музея. Или телеканала…

Хочется надеяться, что хотя бы Шойгу с Кадыровым не начнут ставить балеты в Большом или Мариинском театрах. Ведь, если они проявят такое желание – никто не рискнёт им возразить. Хотя, уверен, что, скажем, Рамзан Ахматович найдёт множество сверхоригинальных идей даже для самых заскорузлых балетных постановок.

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